beauty：精緻刺繡 依偎蝴蝶結 香水瓶上的櫻花美景

今年適逢是Guerlain經典的蜂印瓶誕生170周年紀念，推出金絲飾繡蜂印瓶的別注版——Cherry Blossom縷金粉櫻淡香氛，可謂別具意義。品牌邀請知名巴黎刺繡工坊Ateliers Vermont，為蜂印瓶製作神奇迷人的「衣裳」。一株雅致的櫻花樹枝，依偎在羅緞蝴蝶結上，一方面表現出法國高訂時裝的超凡專業技術，亦表達日本傳統動人的詩意。

巧手製作纖細櫻花枝

Ateliers Vermont刺繡工坊自1956年，已在巴黎市中心為高級時裝品牌創造精緻繁複的刺繡，近年亦與眾多設計師和品牌合作。這次為Guerlain創造金絲飾繡蜂印瓶，其獨特之處在於並非以美麗的櫻花為焦點，而是啟發自盛放櫻花的纖細優雅樹枝。當製作櫻花枝時，專業工匠以編織花朵、亮片、珠粒、管珠、金線，巧手製作出樹枝優雅及曲折的線條。用上製作珠寶般的立體刺繡手法，刺繡師將金色珠粒和管珠一個一個組裝成樹枝主體；櫻花花冠則由深淺不一的粉紅色織物縫製，配搭粉紅色、透明與紅色的珠粒，一朵一朵縫在閃閃發光的樹枝上。

香調方面，由於櫻花較難被提煉成精油，調香師運用想像力重塑櫻花香氣。運用佛手柑營造出陽光氣息，再配以清新綠茶和輕盈的茉莉花香，提升香氣及突顯出春日花束的和諧美感；最後以白麝香，帶出櫻花在枝頭迎風招展的印象，散發清雅的花香，預兆春天重生。●

查詢：L'institut de Guerlain 2869 1552（中環店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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