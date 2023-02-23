showcase：Z世代追捧 潮牌塑造夜蒲rave look

將Yoon Ahn的名字在Google搜尋一下，與她有關連的人物除了丈夫Verbal外，演算法還顯示A$AP Rocky、Rihanna、Kanye West、Pharrell Williams和Kim Jones等名字，這群對時尚潮流甚具影響力的人物，與Yoon Ahn的關係是朋友兼捧場客，亦有合作伙伴，甚至是八卦新聞中錯綜複雜的關係。但無論如何，對Yoon Ahn或品牌AMBUSH而言，這些人脈都是名氣飈升的關鍵。

AMBUSH最初只推出實驗性質的珠寶，及後才有完整的服裝和手袋鞋履系列，而且風格正中Z世代的下懷。不過其以扣針、鎖頭、火機套和膠囊藥丸等為設計元素的首飾，至今依然是入手品牌的首選潮物。引領品牌地位更上一層樓的，還有2018年Yoon Ahn被Kim Jones舉薦，成為Dior Men的男裝珠寶設計總監。另外，多年來AMBUSH與不同品牌聯乘，當中包括sacai、Off-White、Yohji Yamamoto、Nike、Bvlgari和Rimowa等，令品牌乘勢進身一線潮牌。

未來主義 服飾廓形誇張

品牌的2023春夏系列以東京夜店文化和1990年代的rave時尚為靈感，整個系列的未來主義輪廓，通過將微型裁剪配合加寬加大的兩種服飾帶出誇張廓形，以塑造超現實的跨性別造型。除了超少布的性感兩件頭裙裝，還有束腰露臍裝、D形吊帶迷你裙，配搭厚底長靴；網眼和彈性物料製作的比堅尼上衣、短版人造皮草外套和超大飛行外套，均可襯以闊如裙子的高腰rave pants，再配上模仿掛鎖且非常kawaii的心形手袋、超大尺寸糖果戒指、金屬銀面貓耳耳機及discman飾物等，賦予造型超現實和日系的現代詮釋。而系列男裝（圖）的設計用上同一套路，令夜蒲rave look手到拿來。

順帶一提，AMBUSH去年底於置地廣場開設香港首間專門店，名為AMBUSH Hong Kong Workshop（圖）。店內陳設以粗獷的不鏽鋼和混凝土為素材，天花部分則飾有圓潤曲線、圓頂形燈光和圓形LED燈，感覺如星盤在頭頂上運轉，呈現出一個充滿未來主義的空間，呼應品牌大膽前衛的形象。●

查詢：AMBUSH 2986 3868（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Candice Lui（QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Gisele Make Up

編輯：陳淑安

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