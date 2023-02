韓流背後命脈全賴電子產業？ 英博物館展現韓國軟實力

香港作為全球文化交流之地,對亞洲各國的文化軟實力走勢極具敏感度。由1980年代的日本音樂及動漫,到千禧時代的大陸劇集,再到近年泰國BL劇集冒起,都見到香港因為地理和作為打入內地巿場門戶的洞悉先機優勢。當然,過往香港亦在娛樂文化上成為亞洲重要出口地,卻未有如其他亞洲國家般具同樣深遠的影響力。相比下,韓國娛樂文化近20年的影響力卻持續發揮。

韓國娛樂帶動奢華消費巿場

按Morgan Stanley奢華消費巿場首席分析員Edouard Aubin指出,現時高級品牌人均消費最高的國家是韓國。早前CNN轉載了法國記者Robert Williams為The Business of Fashion所撰一文Why K-pop rules fashion week,亦指出韓國娛樂帶動奢華消費巿場。韓國能在國際巿場的供與求同佔上風,是一個較少見的現象。如過往的日本與當下的中國帶動的,都是消費部分,卻鮮有能以明星推動全球消費,只囿於國內帶貨。韓國以外能全球兼掌供求巿場影響力的,只有美國。

用上「韓流」一字的韓文英語拼音Hallyu作為主題展覽,一入場看到的是熱播全球的PSY騎馬舞作品Gangnam Style網絡爆紅影片。但再走入第一個主題部分From Rubble to Smartphones,則由1950年的朝鮮戰爭講起,讓觀眾能看到首爾奧運如何讓韓國登上國際舞台,並在1997年亞洲金融危機時全面發展網絡科技,走到全球科網業發展前線。

展出影視場景及戲服

其後兩個部分則以娛樂事業為主,包括影視部分的Spotlighting K-drama and Cinema,以及音樂的Sounding K-pop and Fandoms,而最後一部分是Making K-beauty and Fashion。展內有不少意料之內的展品,如電影《上流寄生族》(Parasite)及電視劇《魷魚遊戲》(Squid Game)等相關收藏如場景及戲服。音樂部分除了明星登台服外,亦有呈現韓國粉絲文化及Google Arts & Culture Lab主理的K-pop Dance Challenge互動裝置。但個人認為展覽最有趣的,是策展人Rosalie Kim的主題次序鋪排。

電子產業與娛樂文化環環相扣

全球現時有不少工業生產國,但不知是巧合還是偶然,娛樂軟實力出口國大都曾經是電子產品代工生產國。而娛樂文化,無論是以前的收音機和電視到現在的電腦和手機,大都需要電子產品來傳播,需要高產量的電子產品來支持粉絲巿場需求。這種狀况可見於1980年代走入高峰的日本,又或是自2000年開始走入高峰的中國。日本流行文化在當年受制於互聯網未普及而有所局限,而中國則受制於翻牆政策。相比下,韓國便容易突圍,同時將電子產業與娛樂文化環環相扣,而當下韓國尚在努力的是時裝及美容產品業。假如韓國娛樂明星能帶動國際奢華消費巿場,下一步能推動的經濟高峰便很大可能是借韓星將國家品牌提升到國際奢華消費巿場,帶來新的出口巿場,一如展覽的主題鋪排次序。這種產業相扣的國家發展,實在值得世界不同地方借鏡。

■Hallyu! The Korean Wave

展期︰即日至6月25日

地址︰V&A South Kensington, Cromwell Road, London, SW7 2RL

網址︰vam.ac.uk/kwave

文:Dawn Hung

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

電郵:feature@mingpao.com