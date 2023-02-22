不一樣的旅遊體驗 以酒為起點 發掘周邊秘景

到酒廠朝聖，除了酒以外有什麼看呢？原先我打算以蘇格蘭為題，以往也曾經和大家分享過一些不同蒸餾廠的遊記，但大家應該對遊日比較熱中，我就先以此為例子，介紹一下圍繞酒廠到底還能找到些什麼。

酒廠內嘗不發售原酒

其中比較推薦的是位於關西、Suntory的「山崎蒸溜所」，剛剛步入100周年，算是亞洲地區最容易抵達的威士忌廠，連Tripadvisor也數次將它評為日本十大免費景點，尤其酒廠就位於車站旁不遠的地方，無論到大阪或是京都也是相當容易到達。

當然，酒是大家最關注的一點，首先在酒廠可以了解一下平常根本不會喝到的、未經入桶的新酒New Make，如果是其他酒廠甚至有機會嘗到還未蒸餾的發酵液Wash，當然這些獵奇成分較多，就當是學習多一些有關威士忌的小知識。但行程完結後的付費品嘗才是重中之重，不單有不對外發售的一些特別木桶構成原酒，連市面炒至天價的一些高年份作品也有機會以近乎成本價喝得到。紀念品店內雖然也只有一款較低年份的特別版作品，但其他周邊產品還是不少的，像品牌的酒杯、舊木桶做的家用小飾物，或是混入了威士忌的零食，也是對酒友來說較為吸引的手信。

酒廠附近寺廟賞櫻 獨享美景

賞櫻賞楓也不單只有旅遊書介紹的熱門景點，有時候比較僻靜的環境反而更為享受，像山崎蒸溜所內，你想不到生產設施內原來包圍着相對小型的椎尾神社，在秋季有相當不錯的紅葉景色，參觀完酒廠不妨在這個秘景休憩一下。越過了火車站的另一面，也有一兩間寺廟能在花季期間賞櫻。與其在人滿為患的知名景點和其他人擠，不如一開始就試試在酒廠附近探索一下，以此為中心去發掘些完全想像不到的景點。

如果對其他酒有興趣，除了隔鄰一個車站的長岡京有同集團Suntory的啤酒工場，京都範圍以內也有不少清酒的生產商。事實上類似的旅遊方法在很多地方都通用，因為不論日本還是其他國家，同一城市內有多種酒類的生產設施也是相當常見，有心找一找的話，很可能就突然變得整個旅程都以酒為主題。

酒廠以外尋寶 酒吧喝老酒

當然在酒廠之中有不少外間難尋的限定作品，而日本本身也是威士忌文化發展多年的國家，除了當地品牌以外，也有不少相當出色的威士忌酒吧，以及一些隱藏珍稀酒款的酒類專門店。

要找這裏酒吧，找當地人的推薦比較可靠，所以問一問酒廠職員或是調酒師往往最為快捷；另外像BAR-NAVI這些酒吧搜尋引擎、或是在「ウイスキー検定」這類和業內有合作的機構也會有相關資料。但最讓人想不到就是有時候在Google Map也能夠找得意外驚喜。搜尋酒、whisky、liquor store、bar等關鍵字眼，也有機會找得到一些名不經傳，但看圖片就已經知道收藏豐富的店家，雖然近年要買到整瓶老酒已沒什麼可能，但在酒吧還是有機會以較相宜價錢喝到不少老酒。

日本只是例子之一，較近香港的威士忌產地還有台灣，而留在香港也有手工啤酒或氈酒生產商可以參觀；如果選擇遠一點到蘇格蘭或其他歐洲等地，又會是另外一個完全不同的玩法。大家最開始可能只是想到個別酒廠參觀，了解自己的愛酒，但慢慢圍繞酒廠附近再計劃行程，很多時候會發覺更多在酒以外，有關那個地點的一些有趣的人和事。

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

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