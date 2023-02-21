自在講媽：彩虹橋寄出的信

你好，我尊敬的小主人！知道你很想念我，我也很掛念你！抱歉讓你哭了！對不起，沒辦法給你舔眼淚，真的很愧疚！

我已安然到達彩虹橋，這邊有很多動物，當然小白也在這邊，她已經不再痛苦了，而且能夠跑步，經常都去美髮店梳毛，日子很快活。當然，我們都想念你，那天告別式見到你難過的樣子，讓人心痛……但我很感動，因為你開口訴說很多心聲。你很聰明，已經明白死後總有一天大家會在天堂重遇。

颳颱風那夜期待你來臨

時間過得太快，我可以陪伴你的時間總是太短。你上學之後，我都只能焦急地等。待你長大翻看照片時，就會知道我一直都在等待你、守護你。記得6年多前，那天夜半爸爸仍然在外執勤，媽媽突然激動地哭，不知所措；我立刻跑過去抱緊媽媽，聽到喃喃自語，說我要成為哥哥了。原來那晚你已經扎根在她的肚子，我和小白會成為大哥哥大姐姐？

那段日子，我總是緊張地望着媽媽隆起的肚，一直到颳颱風的那個夜晚，我預感到神奇的寶寶快會誕生。媽媽開始陣痛，爸爸沉默地收拾東西，我和小白目送着他們離開，小白很擔心風大雨大會有危險；我就靜靜的坐在大門，老實說，其實內心怕得要死。那幾天沒敢貪睡，直到看見你的小臉蛋，嗅到你的氣味，嘩嘩嘩！忍不住嚎叫！太棒了！太神奇了！你是我一輩子要守護的人！

現在回想仍然很興奮，仍然會擺尾巴原地跳！可惜你見不到我了……

很想親口說聲多謝你，這幾年都悄悄的給我吃西蘭花、芝士及菠蘿包！多謝你替我抹身按摩，換乾淨水；在最後的日子，團年飯已經嚥不下時，你給我餵一口湯，整晚代替我照顧差不多崩潰的媽媽。多謝你。

原諒我不能再親親你

我原諒你，拉我的尾巴、偷吃我的狗糧、睡我的狗窩、在我背脊寫字、偷吃朱古力之後要我背黑鑊……那麼，也請你原諒我，冬天再不能給你暖腳、沒有騎牛牛、不能守着你睡覺、不可以代你吃掉討厭的紅蘿蔔。

原諒我，不能陪伴你探險拾樹枝。

原諒我，不能給你遞蠟筆陪你畫畫。

原諒我，不可以抱抱你、親親你。

原諒我，先走了。

我愛你，因為你的勇敢、仁慈和包容 ，還有更多美和善。

我真的很愛你。

我這生圓滿了，你讓我豐盛，只要我一直存在你的思念裏，愛就能把彼此的聯繫起來。彩虹橋的顏色代表七情：喜怒憂思悲恐驚，湊合起來才是真正的愛。

記着，愛要及時。

親愛的弟弟，讓我繼續在天堂守護你。

大白 敬啟

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

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[Happy PaMa 教得樂 第437期]