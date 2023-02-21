童繪遊樂場：呈分試主題：自畫像

常見鉛筆素描廣告彩

在過往的經驗中，自畫像的考題多會配合以下素材：

鉛筆素描：可說是最常見的素材配搭，如校方沒有規定選用素描鉛筆的型號，建議帶備12支裝的素描用鉛筆，使用起來較方便，層次的伸延度也相對足夠。

單線描繪：只以線條來勾畫自己，似是較簡單容易，但其實需要更高技巧，對個人的外觀特徵捕捉尤其重要。建議採用具備不同粗幼及筆嘴設計的套裝黑色線描筆，繪畫效果會豐富得多。

廣告彩：遇上這種素材，一般還會加入一些對應條件來考核，例如要選用對比色，顏色面要有漸變，又或要展現出不同的筆觸等。大家用鉛筆起稿時，應要考慮到廣告彩的特性，還要兼顧內容結構和填色時的先後次序。

木顏色素描：注意事項跟一般素描差不多，膚色選擇需特別留意，當然，手持的木顏色數量和品質，也對成品效果有絕對影響。

考試基本會要求學生自備一幅個人照片參考，所以務必注意照片的選擇，如校方沒有在照片上設限，建議考慮以下情况來選擇或者「度身訂做」：選用正側面的照片，這個角度可避免兼顧左右對稱，一般較容易掌握；深色的便服令主體視覺較突出，也可省略做背景襯托，但應避免複雜的花紋圖案，深色圓領T恤就最好不過。

呈分試Q&A

Q：練習自畫像時，可否參考日本流行的「似顏繪」？

A：自畫像一般要求較平穩，「似顏繪」較傾向將人物的特徵帶點誇張表現出來，參考絕對無妨，但大前提必須對應學校頒布的條件和評分標準。我最近遇到的自畫像考題，是加入了「哈哈鏡」的條件，頓時為整個主題帶來了動力，有別以往的拘謹，為學生們在練習時帶來一點意料之外的歡樂。

繪畫遇上問題，可電郵至bondi@artplayground.com.hk，與你一起研究。

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[Happy PaMa 教得樂 第437期]