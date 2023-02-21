潮媽寶典：媽媽，你不該被定義

「生孩子是寶寶自己的事」

2010年，在幼教工作的李亦子讀到一段孕產瑜伽的描述：「一群孕媽媽在綠草地上，聽着潺潺流水聲音，清新空氣撲來，陽光照耀下，感受和寶寶的一呼一吸。」她想世間美好，莫過於此。於是開始學習，算是內地的先行者，並將所學的直接運用到自己身上，堅持規律作息和瑜伽練習。2014年10月，亦子只用半小時就順產誕下大兒子。出月子後，體重已恢復到孕前，且毫無贅肉，這都歸功於孕期的練習及產後月子安排。超自律的超人媽媽將規律的作息傳給了兒子：「很多家長抱怨小朋友不睡整覺，但我兒子1歲前每晚7點睡，第二天7點醒。1歲後，晚了1小時入睡，但依然7點起牀。」

兩個兒子都是體諒媽媽的天使，讓亦子有精力學習普拉提和各種小器械，成為專業教練和孕產講師，目前開辦了3間瑜伽館，舉行超過100場公益講座。這個行動力極強的「超人媽媽」笑稱自己是「叛逆中年少女」，想開創更加有趣的事，組織更多有意思的派對，帶着媽媽們一起去實現。

和亦子對談時，她問我：「生孩子是誰的事？」我不假思索回答「當然是媽媽的事」。她卻說：「生孩子是寶寶自己的事。若寶寶不肯發動，媽媽體內哪來的宮縮和催產素？生產時，媽媽主要負責打開分娩大門，配合寶寶來到這個世界。產房裏的爸爸要引導媽媽呼吸，給她愛的鼓勵使她情緒穩定，這樣寶寶在產道裏就像坐着滑滑梯，咻地一聲就來到人間啦。」聽她這麼一說，生產過程不再血淋淋，而是有趣的遊樂場互動遊戲，寶寶是leader，媽媽是被推着學習的一方。

「我3歲，媽媽也3歲」

筆者兒子剛滿3歲，我最近問他：「你知道媽媽今年幾歲嗎？」「我3歲，媽媽也3歲。」這個充滿智慧的回答提醒我：他來到人世多久，我就成為人母多久，對於親子關係，我們的資歷相同。但是，在社會上「媽媽」總被定義、標籤甚至被理所當然地質疑：「你都當媽媽了，這點事還做不好？」寶寶是第一次當寶寶，媽媽也是第一次當媽媽，我們是一起成長，希望身邊人更多理解、支持和陪伴。下次被質疑時，我們也可以大聲反問：「我是媽媽，所以呢？」

《夜媽媽心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/ FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。網址：ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第437期]