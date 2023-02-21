好去處：荃灣室內兒童遊樂場 投入夢幻沙池 玩轉「寵物醫院」

文︰顏燕雯

小模特兒：Brendan

室內遊樂場不受天氣影響，是爸媽最喜歡帶小朋友去放電的好地方。位於荃灣新商場Plaza 88的Kidstation，今年1月正式開幕，雖然位處室內，但因為設有偌大玻璃窗，感覺十分開揚，遇上天晴，還有藍天白雲陪小朋友玩耍呢！這裏共有8000平方呎，設施之間沒有排得密密麻麻，如「公主化妝間」內並沒有放置過多陳設，只是安放了一張簡潔化妝枱及一個公主披肩專用衣架，小公主換衫時便不用局限在狹小的空間內，亦讓家長更容易「一眼關七」地照顧小朋友。

巨型天秤學重量 醫療玩具照顧小動物

Kidstation對象為1至8歲的小朋友，這裏另一個特色，是擁有一般遊樂場少見的遊玩設施，如用各種毛公仔、逼真醫療玩具打造的寵物醫院；以彩色陶瓷沙鋪成、備有巨型天秤讓小朋友學習重量的夢幻沙池；以及半透明旋轉滑梯、幼童版咖啡杯等。當然也找到小朋友最愛的彈牀、車仔、繩網陣和迷你超巿等，無論好動或好靜的小朋友，都能找到最愛的玩樂區。

■INFO

Kidstation

開放時間：周一至五上午11:00至晚上7:30，周六、日及公眾假期上午11:00至晚上8:30

票價：$120 起 / 1.5 至 2小時（一位成人及一位小童（1 至 18歲），首次入場1位家長需先以$20登記成永久會員）

地點：荃灣楊屋道88號Plaza 88 11樓1106至1109號店

查詢及預約：6850 0541（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第437期]