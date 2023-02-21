採訪手記：AI科技 可改變教育生態

成教師好助手 提升教學效能

人工智能的威力，無遠弗屆，結合教育科技（EdTech），更足以改變整個教育生態。記得早在4年多前，在一個教育博覽活動上，曾跟一間教育科技初創公司的代表閒聊，他當時透露，正在建構一個集合過萬條題目的數學學習平台，可因應學生每一條題目的答題表現，再調校下一條題目的深淺程度，達到「拔尖保底」的效果。記者自問不是科技達人，後台的技術操作，也只是一知半解，但作為家長，那時聽到這個嶄新的概念，便已經雙眼發光，並一直期待着這個平台的誕生。

料不到一場世紀疫症後，這類AI學習平台便如雨後春筍般湧現，更估不到，竟連學校都引入。雖然不少人都戲言，AI終有一天取代教師的角色，不過，和幾位校長談過，他們又覺得，AI目前擔當的角色，離完全取代教師的日子還有很大段距離，但可以肯定，它的確是教師的好助手，可大大提升教學效能。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第437期]