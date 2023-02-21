自學平台如機械補習老師

「就算相同年級、相同科目，每間學校的學習點都可能不同，所以我們不想單靠AI派發統一的題目，情願多花一些工夫，先由教師制定好每級中、英及數學科的學習點，再交予平台團隊參考及草擬題目，希望能做到校本化。」大天校長周德輝說。

他指，當初決定引入AI自學平台，是因為察覺到學生未能夠把所學的融會貫通，「學生雖然把書本讀得滾瓜爛熟，但只要在測考時，教師把提問方式稍為改變一下，他們便不懂得作答，這是不理想的」。以往，孩子如想接觸更多題型，唯有多買、多做幾本補充練習，但這種「大包圍」的操練方式，過程不單沉悶，亦未必夠針對性，因此周德輝想借助教師的專業，再結合AI科技，幫助學生學得更好。

回家做小測驗 延伸學習

現在每當教師教授完一個小單元，大天學生便需要回家登入自學平台做小測驗，系統會先發放3題、涵蓋該小單元3個學習點的評估題目，待學生完成後，AI便就着每個學習點，再分別派送10題不同題型變化的題目給他們，作延伸學習。

周德輝形容，自學平台使每個學生家中猶如擁有一個AI機械人補習老師，「這個AI系統的特色，是可以指導學生答題技巧的，就好像補習老師般，當學生答錯了，它會作出解說，真正深化到學生對課題的了解」。

此外，這個自學平台不單面向學生，更面向教師，發揮回饋教學的功能。「系統內的大數據讓我們知道，學生遇到什麼學習難點，那麼教師在共同備課時，就可以針對學生的弱項，一起設計不同的學習活動，進一步鞏固學生的知識。」

[Happy PaMa 教得樂 第437期]