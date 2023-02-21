虛擬新世界：購票平台與時並進 睇演唱會人人平等

■蔡：蔡永中

蔡：今年賀歲港產片《毒舌大狀》一枝獨秀，劇情環環緊扣，令人拍案叫絕，鄒sir你也是電影發燒友，應該不會錯過吧！

鄒：當然啦，黃子華玩轉法庭，伸張正義，我最欣賞是當中傳遞法律面前人人平等的正面信息。

說到人人平等，我即時想起在香港購買演唱會門票，從來都沒有人人平等這回事，蔡兄可曾在網上購票平台購得心儀的演唱會門票？

蔡：說的也是，即使「紮定馬」在電腦前等公開發售一刻，不是登入失敗，便是不到幾分鐘即見到「靚位」售罄的信息。有不少人決定轉而購買黃牛票，但除了要負擔昂貴票價，也容易墮入騙徒陷阱，十分無奈。究竟有沒有方法解決這個長期以來的問題？

鄒：我們不妨參考新加坡票務公司的營運方案。記得新加坡最大票務公司SISTIC負責人Joe Ow在一篇報道中提及：「我們正在努力將自己轉變為一家科技公司，而不僅僅是一家票務服務提供商。」他稱票務行業需要與時俱進，並以客戶或活動主辦方及贊助人為中心，確切為他們解決問題。

蔡：票務平台變科技公司，終極目標是什麼？有什麼具體措施？

借鑑星洲票務平台防炒賣

鄒：加入最新科技，最重要的目標當然是確保整個在線購買流程順暢，並採以公平公正的大原則，例如購票機制中設置「虛擬等候室」，當眾多顧客同時嘗試購票時，他們會被分配一個隨機隊列號，讓購票者知道自己的輪候位置，而不是無了期地呆呆等待。另外實名登記及不得轉讓的條款也與科技接軌，例如電子票上的「動態條形碼」會每10至15分鐘更改一次，這個做法可以打擊炒賣活動。

其實，在科技的應用下，SISTIC的購票系統也有不少實用功能，好像幫助顧客在門票開始銷售前做好充分準備，包括註冊他們感興趣的活動，並接收電子郵件和短訊提醒他們設置帳戶、下載SISTIC應用程式，並在銷售開始前研究座位圖等。還有「自動選座」功能，系統會為你選擇最佳位置，省卻購票者不少時間。

蔡：「虛擬等候室」和「動態條形碼」的措施確實值得一讚，原來票務平台都可以有如此大的改進空間。

鄒：就像戲中子華神話齋，我們不能再埋沒良心，縱容「天無眼」事件，演唱會不再是有錢、有關係、有權勢才可以睇。

蔡：創新科技令天都開眼！

鄒：不止於此，現時不少票務平台同時也是在線活動的主辦單位，而在科技應用之下，大方向就是加快直播技術發展及支援，這不僅是因疫情而顛覆傳統表演事業的生態，也解決了實體表演場地座位有限的問題，充分善用網上容納無限觀眾的優勢。SISTIC也舉辦了各種在線活動，從音樂、演講會，到讀書會和籌款活動，現時每年處理的活動數量比疫情之前還要多。觀眾人數有所增長，門票銷售量更能大幅提升，這一切都拜投入更多創新科技的應用所賜。

順帶一提，其實香港已有創新科技公司建立整個音樂元宇宙平台，好像早前舉行的香港首個元宇宙×現場音樂會DuoVerse，兩名歌手Tyson Yoshi和Serrini便帶來橫跨元宇宙及實體空間的獨家音樂體驗，帶給每個觀眾獨一無二的場景。所以我們也不用羨慕新加坡，香港只需要捉緊創科的機遇及市場應用，今年將會「兔」氣揚眉。

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中