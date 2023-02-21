「復飛」台灣第一擊 南投森林浴 洗滌身心

森林有三寶 盡吸芬多精

溪頭自然教育園區位於南投縣鹿谷鄉鳳凰谷，因為這裏位處北勢溪源頭而得名，海拔1150公尺，面積大約2500公頃，屬台大實驗林場，園區裏古木參天，遍植杉木、紅檜、銀杏、扁柏、孟宗竹等，並規劃了多條森林步道，是不少台灣人心目中的理想森林浴場！

「森林有三寶，分別是清新的空氣、芬多精（phytoncide）和負離子，它們都是森林裏最好的元素。只要逗留其中，時間不用多，哪怕只是15、30分鐘，你會發現自身的壓力和感官敏感度會有不一樣的改變。」在介紹的是森林邦的「森林療癒師」林家民。他引領我們一行人進入溪頭森林，來一節晨間散步。穿過綠意盈盈的竹海，在著名地標「竹廬」（前身為蔣介石的私人行館）前停了下來，他鼓勵我們赤腳在草地上圍圈，然後閉上眼調整呼吸，將注意力放到由近至遠的聲音上，再感受吹來的微風，以及眼底下光線的變化。在身體全然放鬆的狀態下，敞開心胸，打開對大自然的好奇心，重新修復人與自然的關係。

DIY藥草球 體驗瑜伽頌鉢

森林浴不是行山，你毋須考量挑戰體能；森林浴也不是生態學習課，你毋須牢牢記着沿途的花卉樹木名稱。過程中，你只需專注呼吸，無憂地融入大自然之中，通過獨處、寧靜、反思，連結森林，連結人，連結自己，便能減低焦慮、身體壓力，緩和負面情緒。

因為園區範圍實在廣闊，想有充足時間享受森林之旅，多半人會選擇在溪頭附近住宿，而「溪頭福華渡假飯店」是當地比較推薦和舒適的酒店。飯店不單可代訂森林療癒之旅，還有很多DIY手作課程如藥草球、檜木筷子，讓住客參加；又另設瑜伽班、香薰和頌鉢班。

或許，精神緊張的香港人好應該停下腳步，去南投溪頭來一趟森林之旅！

■溪頭福華渡假飯店

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷10號

網址：bit.ly/40VsYoi

■森林邦

網址：bit.ly/3S3ugda

抱樹靜心 釋放情緒

離開溪頭，下山，我們又到了另一處可以療癒心靈的地方——森18心靈劇場，隱身在鄉村田野間，有一片茂密的尤加利樹林。劇場主人Vera，當初就是被這片樹林吸引，於是把地方買下，再組建心目中理想的心靈場所。她用手觸摸灰白的樹幹，輕輕說：「我喜歡與它們獨處，搓揉葉子時，會散發清香的檸檬氣味，與大自然一起，令我可以冲淡思慮，愜意自在。」與溪頭的鬱葱相比，這裏是另一番感覺。

「你們先憑感覺挑一棵樹，接着把樹抱在懷裏，或用雙手、前額貼在樹幹。閉上眼，以這個姿態放鬆自己」，心裏平靜地感應樹木給你的信息。「抱樹對我而言，是透過身體的投入與釋放，進入靜心、認識自己、淨化更新的直接途徑。」每個人都有自己要學習、要解決的課題，我們可把樹給你的信息寫下，再繫回樹上。「不論美醜，正向或負面的情緒，樹都是最好的聽眾。」Vera還說適時融入頌鉢，有助身心進入更深層的意識狀態。

拼配自家茶味 探索潛意識

學懂在忙碌中作息沉澱，絕對是愛自己的表現。森18心靈劇場除了輕瑜伽、冥想、頌鉢、唱誦，還設有「茶味一心」體驗，透過品茶過程，不單可以拼配出個人心目中的茶味，同時可作為心理測驗，層層解構各人內在的潛意識。最後Vera會逐一跟參與者來一節心理剖析，尋找自我。

Vera還把園內的尤加利樹葉製成無添加天然精油，氣味清新，可供購買。

■森18心靈劇場

地址：南投縣名間鄉田仔村田仔巷16-8號

查詢：886-049-2273797

●台灣旅遊錦囊

˙簽證：

昨日（2月20日）開始，恢復受理港澳居民網絡申請臨時停留許可（網簽）。符合資格者，可以網簽方式申請到台，或事先至內政部移民署「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）申請入出境證（bit.ly/3YTBkef）

˙機票資料：

香港往返台北2月份價格，中華航空$2019起、長榮航空$2063起（均連稅及燃油附加費）

˙台灣防疫要求：www.cdc.gov.tw

˙回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

文：陳卓君

協力：台灣觀光協會香港辦事處、中華航空、長榮航空

編輯：梁小玲

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