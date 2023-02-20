安老2.0：陪伴關懷 長輩快樂很簡單

長幼互動沒隔膜 「老友」咔咔笑

無論是行動較弱或經歷腦退化症的長輩，與學生互動時都表現得非常開心，絲毫沒有隔膜。而學生也非常尊重長輩，時刻照顧他們的需要，例如為行動不便的長輩遞出遊戲牌，輔助他們完成小遊戲。學生與長輩之間流露出真摯互動，學生甚至會說笑，哄得長輩發出咔咔笑聲！

要塑造一個長者友善社區，先決條件是展現對長輩經歷老齡化過程的理解和同理心。長幼共融社區概念於日本非常普及，幾年前參觀一間名為「銀木犀」（SilverWood）的高齡者住宅，簡約北歐木系設計風格，溫暖的燈光，營造出舒適的家感覺。參觀那天，項目負責人帶同家中小狗來到，並邀請我們參與非洲鼓活動。在場有的長輩行動不便，有的非常體弱，大家圍圈坐着，跟隨工作人員指示一同敲擊非洲鼓。瞬間，活動室充滿了震動心扉的鼓聲，沒有音樂背景也不緊要，大家都盡情投入，鼓聲此起彼落，彷彿把彼此的距離拉近。

讓長輩感受到存在感

鼓聲散去，接下來是遠處傳來笑聲和跑步聲。原來是鄰近小學剛剛下課的小朋友。這些7至8歲小學生第一時間跑到「銀木犀」小賣店，這裏所賣的都是受孩子歡迎的糖果和餅乾，而商店主人正正就是「銀木犀」裏患腦退化症的長輩。雖然他們行動緩慢，但也非常專業，甚至可以為客人找零錢。有些小朋友更跑到住宅內圖書館，坐在長輩旁邊閱讀和玩耍。頃刻間整個「銀木犀」搖身一變，成為小學生課外活動場地，充滿小孩笑聲。長者和小朋友不分你我，共用同一空間，成為彼此的陪伴者。

這個畫面在我腦海中留下深刻記憶，盼望有一天社會可以彼此包容，打破規限，融洽相處。長輩經歷老齡化過程中的孤單、無助、納悶，很多時候社會把這群年紀大的長輩邊緣化，不把他們的需要視為首要考慮。長輩的快樂其實很簡單，只要陪伴和關心，便能為他們帶來絲絲溫暖，讓他們感受到存在感。

透過社區工作，經常接觸長輩，由於疫情關係，不少長輩很久沒有與家人見面。我們透過「流動五感大茶樓」社區計劃，連結社區裏不同年齡和背景的義工，配合懷舊布景和新鮮點心，為長輩帶來喜悅。我常常跟團隊分享，雖然我們於社區舉辦過40多場「流動五感大茶樓」體驗活動，但每一次都是長輩的第一次，所以每一場活動都要全力以赴做到最好，務求為長輩留下難忘印象。雖然活動過後他們未必能夠留下記憶，但我相信短暫的相處會為他們留下快樂感覺。

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文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）