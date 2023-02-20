腦短暫失靈 驗不出病因 老翁半年突然暈倒3次

到底發生什麼事？

老同學「大哥成」來電，說他的拍檔老馮最近入了幾次醫院，但到現在也不知到底發生什麼事。老馮每次送院前都是好端端，但卻突然暈倒，不省人事，清醒之後又像沒事一樣。如是者多次進出醫院。病因仍是不明。

擔心隨時暈倒 整天留在家

大哥成之後發覺老馮看來十分不妥，平常十分活躍及堅強的他，變得畏縮及煩憂，整天留在家裏，不敢外出。至於慣常的活動，如行山、耍太極，更是碰也不敢碰。他說不知自己身體何時會出狀况，一旦暈倒不省人事，便不知如何是好。眼見老拍檔驟然對自己的能力完全失卻信心，對一切充滿懷疑，大哥成於是想起我來。

「阿福，老馮真的有點不妥！你幫忙看看他到底發生什麼事。」大哥成說。

「好。我試試看。不過，暈倒可以好難搞。先要找出病因，才可對症下藥。」我回答。

老馮今年68歲，曾是大哥成的生意伙伴，他倆早已退隱江湖。老馮與妻子過着逍遙的2人退休生活。他興趣多多，戶外活動如觀星、攝影、遠足、旅行、園藝，都樂在其中。但現在他自覺什麼也不能做、不敢做，生活了無生趣。

馮太將丈夫的情况一一向我講述。「疫症3年，我們算好彩，沒有中招。正當暗暗歡喜時，一日老馮突然不省人事，暈在家裏。我真的害怕，立即打999送他去醫院。到了急症室，他雖然已經醒來，但都要留院觀察。不過兩日後，醫生說可以出院，一切正常。」

「我們以為偶然暈一次好正常。但不足兩個月，他又暈倒了！不過今次暈之前，他感到肚痛和不適。我真的很擔心。跟上次一樣，他到急症室時已經醒來，看起來沒任何問題。醫生又安排他留院檢查兩日，結果同樣找不出原因，沒有任何藥物，只囑咐我們出院後約專科覆診。」馮太一口氣說了兩次情况，但原來還有第三次暈倒。那一次在3個月後，12月中，老馮又在家中突然暈倒，送院途中已清醒過來，又是留院觀察兩天。不同的是，之後他獲安排預約腦部磁力共振檢查。

「梁醫生，檢查排期在1年3個月之後啊！為何這麼久？我實在擔心。如果這段期間他又暈低，可能會跌倒、撞傷頭，會否有性命危險？我不敢多想。你幫他看看到底發生什麼事！」馮太說。

腦或心血管病 可致短暫失知覺

聽罷馮太的描述，我嘗試從病理方向解釋。一個人突然暈倒，不省人事，應該與腦部失靈有關。失靈可以是短暫或是較為持久。據觀察，老馮3次暈倒均屬短暫，應該是患上引致短暫腦部功能失靈的疾病，病因可包括：腦袋病理或心血管病理。這兩項病理均可引致病人失去知覺一段短時間，然後暈倒，但當腦部功能恢復，病人便會醒來。

心律不正常 突發暈厥沒先兆

心血管疾病當中，最常見引致突發暈厥的病因包括：心律不正常、短暫心臟停頓及突發性血壓低。由於心律不正常或短暫心臟停頓的病徵均是突發出現，因此病人在暈厥前均沒有先兆，在無預警下突然不省人事，甚至跌倒在地。幸好大部分心臟突發停頓個案都是短暫，時間往往不會太長，大都維持1至2分鐘，很多患者在急救醫護人員趕到前已經慢慢轉醒。否則的話，心臟停頓稍一持久，病人必死無疑。

不過，突發暈厥怎樣說也有危險。因為不論在任何時間、地點及情况，病人都可能即時昏倒、失去知覺。由此可以想像，如果病人正處於高地活動、駕駛，又或在樓梯、馬路上，突發暈厥可導致嚴重意外創傷，甚至死亡。因此，若發現有突發暈倒的現象，最好盡快找出病因及醫治。

如果你是冠心病患者，或是身體開始有退化迹象的60歲以上人士，那麼患上心律不正常或短暫心臟停頓的機率會較高。如果你試過突發暈倒，那麼心律檢查、心電圖檢查、24小時監測心律跳動等測試都不可少。萬一察覺徵狀，但心電圖監測沒有呈現數據時，就需要接受更持久的監測。一旦確診，務必盡快完成心臟起搏器植入手術，預防心跳突然停頓。

除了心律問題外，低血壓亦可引致暈倒。尤其當從躺着或坐着位置站起來，體內血壓驟然下降，形成體位性血壓低，因而暈倒。體位性血壓低可受糖尿病、內分泌疾病、神經系統疾病或心血管疾病所影響。此外，藥物也可影響體位血壓。因此，最好從醫學檢查中找出暈倒原因，繼而作出針對治療。

老年腦癇發病 多找不出原因

另外一個導致暈倒的腦部病理因素就是腦癇症。患者會突然手腳抽搐、全身顫抖、兩眼反白、口吐涎液，繼而失去知覺、昏迷暈倒，甚至停止呼吸數秒。「發羊吊」是較為人熟悉的俗稱（但醫學上早已不用此名稱）。腦癇症成因主要是腦電波失調，腦細胞間歇發放不正常電波，造成特殊變化。探討病因，往往是因為腦部發生某種病變或曾受傷害，小部分與遺傳有關。腦癇症發病年齡主要分為3個時期：第一是嬰幼期，第二是中小學入學前後，第三則是65歲以上。兒童及青少年的腦癇多是因頭部受傷、遺傳或腦炎所造成；成年人腦癇主要是受腦腫瘤影響；而老年人多發生在中風後。但仍有很多個案是無法找出明確病因。不過，絕大多數腦癇症病人在發病前會有先兆，例如：肚痛、頭痛、重複咀嚼、舐唇、失神呆滯等；失去知覺時間可維持數分鐘至20分鐘。轉醒後，病人大多感到睏倦，有些會隨即睡覺，有些會嘔吐，甚至大小便失禁。

我還未解說完畢，馮太搶先回應：「醫生，他一定是腦癇症！第一、他68歲，正是這個病症第三發病期；第二、他每次暈倒都有先兆，感到頭痛不適；第三、每次暈倒都超過10分鐘；第四、醒後都很疲倦。」

我十分佩服馮太的觀察力及分析力，她提供了重要資料作診斷。病人徵狀發生病史是很重要的資料，目睹徵狀而又能準確描述出來，馮太確實幫上一大忙。既然老馮3次進院檢查都沒有發現心臟與腦中風的問題，我也相信腦癇症的機率最高。因此，我建議老馮再做腦電圖及腦部掃描。不過，腦電波檢查有時也未必準確顯示問題所在，或需要進一步使用睡眠期或深部電極腦波檢查，提高診斷的準確度。有病人更需要使用斷層掃描（CT）或磁力共振造影（MRI） 來進一步確認。

「醫生，這個病有沒有藥物治療？如果有，我想老馮先食藥。因為我實在害怕他再次暈倒，發生意外！」馮太說。「目前有不少藥物有效控制病情。不過，藥物或需要服用一段時間才達到有效濃度，發揮作用，切勿因不再發作而自行停藥。我們要根據病人實際狀况而調整藥量。」

3個月後，老馮與太太同來覆診，開心的告訴我：「醫生，這幾個月很好，希望不會再復發。」

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文：梁萬福

編輯：梁小玲

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