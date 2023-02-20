改善疼痛：清淡飲食+運動 調身調心調息

慢性痛症患者養生注意事項：

一、保持飲食清淡，宜食用性質平和的食物，如瘦肉、雞蛋、深色蔬菜、五穀類等。過分辛溫燥熱的食物如辣椒、薑等容易上火，有可能誘發炎症；過分寒涼生冷的食物如西瓜、凍飲等容易刺激脾胃兼妨礙氣血運行，應該避開這些屬性過偏的食物。

二、保持心境舒暢。情緒低落或過度焦慮都會加重慢性痛症的不適感覺，長期失眠亦會令痛症病情反覆。如受到負面情緒困擾，可多與人傾訴，或主動尋求專業協助。學習正念、靜坐、冥想，或聆聽柔和音樂、培養健康興趣等，皆有助放鬆減壓，穩定情緒，轉移注意力，對紓緩疼痛及其引伸的不適都有幫助。

三、適量運動鍛煉，以推動氣血運行。中醫養生運動如太極拳、八段錦等，有助改善肌肉繃緊、調整姿勢、促進血液循環、放鬆減壓，達到調身、調心、調息的效果。但疼痛患處局部應避免劇烈運動，慎防受傷。

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