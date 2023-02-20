澤星寄語：量力而為 悉力以赴

我在港大醫學院服務了30年，擔任過多個職位，曾有同事問我：「你自覺最喜歡或最難忘的是哪個時期？」我聽了不禁一愣，因為完全沒有想過這個問題。我認真的想了想，然後答道：「真的很難說。每一個崗位我都相當喜歡，也盡力去完成有關工作。可以說，只要盡力而為，每一個階段都是最好的時光。」

這不是客套話，而是由衷之言。例如當年選擇從事學術研究，當然少不了一點機緣巧合，但認真地工作下去，不難發現箇中的趣味和價值，也會因研究取得成果而深感欣喜，並驅使我繼續探索求知。又如加入港大醫學院，肩負教學和行政工作，擔子絕不輕鬆；但見證學生的非凡成就與醫學院的蓬勃發展，同樣可獲得難以言傳的滿足感。古語有云：「魚與熊掌，不可得兼」，如今我竟然幸運地兼收並蓄，怎能輕易取捨呢？

見學生關懷病人 最大滿足

若問什麼事情給我最大的滿足感，我倒可以明白的告訴你：看到自己的孩子和學生全力以赴，不負所望，就是令我最具滿足感的時刻。例如兒子念中學的時候，某天吃晚飯時告訴我，他在街上看到一名拾荒老人吃力地推着裝滿紙皮的小車，於是上前幫忙，所以遲了回家，我感到無比欣慰和高興。又如我在醫院工作時，跟一些剛畢業沒多久的醫生同處一室，聽到他們跟病人親切的對答，看到他們用心為病人服務，頓感疲憊全消，一切有關教學和行政的努力都沒有白費。

身為父親和老師，我沒有期望孩子和學生名列前茅，或者取得高薪厚職，只希望他們能夠秉持善良、關懷與同理心，全力以赴，做好本分，就是給我最好的報答。

在這新的一年，就讓我們一起繼續努力，為病人和社會帶來更多希望。

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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