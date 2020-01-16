NMN逆齡藥？ 小心加速腫瘤生長

到底NMN是什麼呢？

專家指出，NMN能轉化成NAD+。NAD+參與人體許多生化作用，包括促進新陳代謝率、增強體能、修復受損DNA。然而，NAD+水平太高可能令腫瘤生長速度加快。

NMN（β-nicotinamide mononucleotide）產品近年備受追捧，標榜可逆齡抗老；除了口服產品，面膜、乳霜等護膚品亦加入NMN，聲稱能提升肌膚彈性、擊退細紋……可信嗎？

想知道NMN的功效，須先認識NAD+轉化機制。

轉化成NAD+ 抗氧化、促新陳代謝

NAD+參與人體許多生化作用，包括促進新陳代謝率、增強體能、提起精神、改善運動表現、修復受損DNA等。

身體透過不同方式製造NAD+，如從食物中轉化。香港都會大學李嘉誠專業進修學院課程總監、註冊營養師黃蘊芝指出，天然食物如肉類、魚類、種子可補充維他命B3，幫助身體製造輔酶及協助釋放能量；維他命B3進入人體後，透過不同途徑合成NAD+。

簡單來說，維他命B3首先會轉化成煙酰胺核糖（nicotinamide riboside，NR），再轉化為NMN，最後產生NAD+。

NMN是NAD+前體，近年在保健產品市場冒起。然而，NMN並非有效成分，對人體真正有功用的是NAD+。香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫蘇子謙進一步解釋，NAD+就好像「身體裏面的錢」，各種生化反應都需要NAD+，沒有「錢」就做不到。如果NAD+不足，身體無法分解糖分以產生足夠能量，細胞新陳代謝亦會減慢。此外，NAD+具有抗氧化功效，有助清除造成老化的自由基。NAD+增多時，有助修復身體機能。

沒證據可治脫髮、新冠

皮膚及性病科專科醫生林嘉雯補充，NAD+是身體細胞所含有的一種輔酶，可用作修復細胞及促進新陳代謝等。體內NAD+水平會隨着年齡下降，有研究指出，若提高身體內NAD+水平，有可能減低退化相關疾病如糖尿病、心血管病、認知障礙症，甚至具抗衰老等作用。然而，目前相關研究還未足夠證實此關係，暫時亦沒有證據顯示NMN可以治療脫髮或者白髮，至於外用NMN護膚品的功效也有待證實。

NMN產品不但標榜逆齡抗衰老，還聲稱可以對抗新冠，預防或改善新冠後遺症。蘇子謙提到，有研究發現新冠重症患者體內NAD+不足。「新冠重症患者通常是長者，他們本身的NAD+水平不足，加上身體對抗任何病毒感染都需要動用許多NAD+，因此重病後體內NAD+水平會下降。」理論上，補充NAD+可以加速身體復元，令免疫系統重新活躍，惟臨牀上未有充分科學證據證實服食NMN產品能治療新冠。

黃蘊芝亦指，NAD+水平會隨年齡下降，30歲後新陳代謝減慢，使身體機能運作不如年輕時的狀態。「然而，NMN產品是否確實能提升體內NAD+水平、提升多少NAD+，以及能否被人體運用，這是存疑。」現時許多NMN產品研究來自動物實驗，人體試驗仍處於早期階段，暫時未有大型臨牀研究支持NMN產品的功效。

副作用：腸胃不適 頭痛 傷肝腎

服用過多的NMN有可能造成副作用，例如腸胃不適、頭痛，影響肝腎功能。林嘉雯提醒，由於NMN可以透過皮膚吸收進入體內，過量使用NMN護膚品同樣有可能導致以上風險。此外，濕疹、敏感肌膚等人士要格外小心挑選護膚品，建議先諮詢醫生意見。

由於暫時未有臨牀研究建議劑量多少，切勿同時服食多種NMN產品。黃蘊芝建議，孕婦和哺乳期婦女服食NMN產品前應諮詢醫生、藥劑師或營養師意見，並選擇信譽良好的品牌及留意產品成分。蘇子謙補充，NAD+水平太高有可能令腫瘤生長速度加快，因為腫瘤生長需要許多NAD+。癌症患者服食NMN產品可能有風險，服食前應諮詢主診醫生的意見。

文：利楚兒

編輯：梁小玲

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