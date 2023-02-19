讀食時光：鴛鴦炒飯 酸甜拼香滑

一碟炒飯，四種味道

廣東酒家和茶餐廳有兩種做法不同的「炒飯」：一種是乾炒，有揚州炒飯、西炒飯、生炒牛肉飯、菠蘿雞絲飯、瑤柱蛋白炒飯和鹹魚雞粒飯等；另一種是炒飯底加上燴汁，包括福建炒飯和鴛鴦炒飯。燴汁飯不是燴飯，而是在做好的蛋炒飯上澆滿醬汁上桌，讓食客自行拌吃。有些人拌好才吃，有些人則邊吃邊拌。

鴛鴦炒飯不像福建炒飯那樣只用一款燴汁，而是兩款；通常是茄汁雞絲拼白汁蝦仁，調味較像西餐。兩款燴汁，吃起來花樣更多，至少有4種：一口紅色、一口白色，再在邊界來一口雙色；好奇把燴汁拌勻，味道又變了。如果還會把配料與醬汁換來換去，這人必定是空閒至極。

用料簡單 工夫不簡單

曾讀到貶低鴛鴦炒飯為「下欄扮上菜」之說，原因是鴛鴦炒飯跟其他炒飯一樣用料便宜，都是青豆菜粒。莫說鴛鴦（不敢吃），連鵪鶉也沒有。用的是餸頭餸尾，但價錢特別昂貴，非常不划算。用現在的字眼來形容，即是「性價比低」、「CP值低」。

猜想鴛鴦炒飯之貴，在於工夫。鴛鴦炒飯成本雖然便宜，但它具有鮮艷的顏色和豐富的味道：以番茄的鮮甜，配白汁的香滑和海產的鹹鮮。蛋炒飯底已是粵菜廚師的家常便飯；至於燴汁雙拼上桌，又不會在上桌前入爐烤焗，總不能一前一後煮，一冷一熱吃。

鴛鴦炒飯上碟時會把茄汁、白汁組合成大極的圖案，恍如兩個逗號，故又有「太極鴛鴦炒飯」之稱。《繫辭傳》謂「易有太極，是生兩儀」。太極是混沌狀態，分明則有「陰」、「陽」兩儀。這兩儀看似分明，實際上又是合一的；說起來真的有點像吃到一半的鴛鴦炒飯呢。

意頭好 常見於婚宴酒席

午餐吃鴛鴦炒飯，非常滿足。晚餐的話則有點膩，我寧願吃焗豬扒飯。鴛鴦炒飯有時候非常適合晚上吃，就是在婚宴酒席上了。婚宴上炒飯麵，已是尾聲。尾聲還有油膩的茄汁白汁，算是種派頭；鴛鴦之後是紅豆沙，一對鴛侶，百年好合，意頭滿滿。只要「鴛侶」不再錯寫成「怨侶」就好。

我還想到牌九中的「鴛鴦六七四」。「鴛鴦六七四」在牌九局中是非常不利的組合；在牌九局以外，即是良莠不齊、美感欠奉、甩皮甩骨的意思。一門親事，從來是歡喜冤家的多，天衣無縫如太極兩儀的少。幸好散席前可以來一碟鴛鴦炒飯；吃掉陰陽後，儘管夫婦是如何甩皮甩骨，都立即變成天作之合了。

【材料】（2人份）

．雞扒……半件

．蝦仁……8隻

．洋葱……半個

．番茄……1個

．青豆……3湯匙

．白飯……3碗

．雞蛋……1隻

．茄膏……1湯匙

．淡奶……3湯匙

．粟粉……1湯匙

．清水或雞湯……約400毫升

．鹽、糖、白胡椒粉……適量

．麻油……適量

【做法】

1.雞扒洗淨，去皮切絲，用糖、鹽、白胡椒粉、粟粉和麻油醃15分鐘。

2.蝦仁洗淨，於蝦背𠝹開，取出蝦腸（如有），用糖、鹽和白胡椒粉醃15分鐘。

3.洋葱洗淨，去皮切絲；番茄洗淨，切絲；青豆冲洗一下，晾乾備用。

4.製作炒飯：白飯隔水蒸熱或用微波爐加熱，加入打散的雞蛋拌勻，熱油下鍋快炒，至雞蛋熟透。

5.粟粉與同等分量清水拌勻，備用。

6.製作茄汁雞絲：半份洋葱下鍋，炒至半透明，加入雞絲、番茄拌炒。

7.加入茄膏，添清水約150毫升，細火燜煮2分鐘。拌入粟粉水至濃稠適中，以糖、鹽調味。

8.製作白汁蝦仁：半份洋葱下鍋，炒至半透明，加入蝦仁、青豆拌炒。

9.添清水約150毫升，細火燜煮1分鐘。加入花奶。拌入粟粉水至濃稠適中，以糖、鹽調味。

10.把炒飯鋪在淺盤上，依太極圖案逐一澆上白汁蝦仁、茄汁雞絲即成。

■作者簡介：香港恒生大學中文系助理教授。終日流連中外飲食書寫，追憶文字食光。著有《食字餐桌》等。臉書專頁﹕食字餐桌。

文、圖˙ 鄒芷茵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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