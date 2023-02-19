{跨男打官司達人}謝浩霖 司法覆核勝一仗 平權不為「有noise」亂入稟

不夠「Lady」的少年

Henry談由她到他的成長路，熟練也坦然，雖然明顯捱過了種種不容易。10歲，家人已帶他去看醫生，「我小時候就要穿男裝衫，不喜歡著女裝，就算親戚買來也會丟掉，或者拆掉上面的花」，不過醫生都說，這孩子心理沒有問題。中學時，他進了女校，雖然同學都待他很好，他仍活在因為不夠「Lady」被老師捉來訓話的惶恐之中，「籃球隊教練經常跟我們說，要留長頭髮才像女生」。他眼見球技很好的師姐因與鄰校女生拍拖，被踢出隊；短髮學生被當成不良少年，訓導老師警告要「攝高枕頭諗清楚」，一對一地審問家庭背景，想要找到究竟哪裏「出錯」。他今天想起這一切，猶有餘悸地說，「真的是個鬼地方」。在家庭與校園兩個世界都透不過氣，唯獨做運動給他可以呼吸的空間，「我幫學校拿很多獎，也是在逃避，那時候要穿長衫，每天都要練習，就有合理的理由穿體育衫上學。」

中五後，他「頭也不回」去到被稱為英國性小眾之都的Brighton升學，「同學會叫我一齊去Brighton Pride（同志遊行），那不是小眾圍圈的活動，而是大眾同歡的節日；女生在學校拖手都不會有事，讓我很放心，知道在這個環境不會有人傷害我，比較放心慢慢探索自己。」身處之地風氣開放，但他還是要面對無法做自己的不安，「當時外在環境是liberal，裏面卻感到不舒服，穿了束胸之後不肯脫下來，很痛又差點暈，愈來愈不想見人。當要計劃未來時，我看不到自己如何在成人社會生活、看不到自己老了之後想做一個女性、看不到在情人關係中自己是女朋友的身分。」於是他向家庭醫生提出轉介作性別過渡的要求，陸續見精神科、內分泌科、外科等專科醫生，在服用荷爾蒙、施性別重置的上身手術之前，他亦成功申請改變護照性別。

異地做真我 回港又碰壁

「踏出第一步永遠最困難」，幸而他遇上的家庭醫生有處理類似情况的經驗，提出轉介要求後的過程算是順利。記者聽着一連串歷程，總是為「搞懂」他的想法，問有沒有什麼事情令他再也忍受不了，又是哪件事讓他下定決心？Henry幾度猶豫、想了又想，終於答道：「這是一個自然且循序漸進的決定，不只是三分鐘熱度的念頭」。

在英國，他以男性身分生活，回到香港到一間性別友善的國際機構工作，可是走出辦公室，便重又墮進「害怕被捉」的困境中。單是日常去廁所已觸及兩難問題，入男廁呢，就會犯《公廁（行為及舉止）規例》「任何女性不得進入撥作男性使用的部分」；入女廁呢，又有可能因被人覺得男人入女廁，產生人身安全的憂慮，而犯遊蕩罪；去銀行、找住處、看牙醫……因證件上性別與外表令人混淆，生活處處碰壁。他到入境處申請把身分證上的「女」改為「男」，幾個月後收到拒絕通知，由是展開了司法覆核之路。

露面打官司 讓社會了解「跨男」

這條路很長，官司一直打到終審法院，其實他一開始就有這樣的心理準備，而且選擇露面及公開姓名，「你係要被看見，人哋先相信原來跨男都係男人，之前很少人見過普通跨男是怎樣的」。他解釋為何入境處要求不合理，形容下身手術之難是「無中生有」，手術複雜且不成熟。「要造人工陰莖，首先香港手術技術是特別差，一年只做一兩個。就算你有錢去泰國做，一般如果要做有相當長度的陰莖，需要做植皮手術，亦要延長尿道，再塞假的睪丸，以及水泵，去模擬勃起的情况。手術不能一次完成，最順利是做三次，還有很多併發問題，常見是漏尿，差一點可能組織壞死，手臂沒了大塊皮也會拿不到重物。我聽過有案例是為改身分證性別做下身手術，痛了一年，在泰國做完手術還得回去做修復手術，屁股凹了，坐下來時完全沒有感覺。」

而入境處要求身分證上女變男要切除子宮、卵巢及建造陰莖，說不上由來已久，是2012年發出的行政指引，Henry亦提及聯合國禁止酷刑委員會2016年已促請香港政府「取消關於變性人性別認同法律承認的侮辱性前提條件，例如絕育」；去年人權事務委員會又促請港府「制定快速、透明和便利的程序，從法律上承認跨性別者的性別，並立即終止要求進行醫學上不必要的變性手術的政策」。

跨男故事出書 「我們都是正常人」

法理爭拗是枯燥的，所以Henry在漫漫長路上，亦集合過8名香港跨男的故事，製作成書，以吸引公眾關注這個議題。他指指封面上其中一人，說跨男是性小眾之中的小眾，少數族裔又更小眾了，「這位是幾代住在香港的菲律賓裔港人，未婚妻是菲律賓籍，需要伴侶簽證才可成家，他很緊張這次判決，因為對他是燃眉之急。2月6日出判決當天，他在辦公室一直看鐘，又在群組問我出了結果沒有」。另一位是聾人，還有十幾歲的大學生……「我想將多元面貌呈現給大家看，其實我們都是正常人。」

在這個曾經很想擺脫的地方出力，他說：「香港都有很多可愛之處，就像我的同學都是很好的人。之前發生那麼多事，我都沒有怎樣參與過，現在於同志平權這部分可以做少少貢獻。」然而當「終極勝利」贏得掌聲，他卻沒幻想接下來要追求下一步大躍進，反而說以司法覆核推動平權，「這應該是一個很小心的過程」。

覆核前考慮有否負面影響

他現在另一個身分，是修讀人權法的學生。「我讀人權法，不是只着眼香港，也讀了很多外國的東西，學了很多台灣和日本的同志法，和他們亦有交流。有個叫Marriage for All Japan的組織，協調得很好，例如2019年情人節，十幾對同性伴侶在日本各地提起訴訟」，其中有勝有負，如札幌地方法院裁定不承認同性婚姻屬違憲，大阪則裁定合憲。不過Henry指出，台灣同性婚姻合法化雖然喚起亞洲地區有更大的平權呼聲，「不是說見到台灣很成功，我們就去跟，不是這麼簡單」，例如日本與香港情况有別，「兩地體制已經不一樣，香港的立法會有功能組別，日本則已經歷民主化，假設我們輸了，是沒有立法這條路可以走的，他們卻仍有這條路，這就有很大分別。東京法院宣布禁止同婚是違憲狀態，札幌之前亦贏了，民調也向好，在立法會都有一定的民意代表」。

外地體制有別 不能「見贏即跟」

他認為，需要審慎考慮能否在已有基礎上提出司法覆核。在今次案件中，上訴方大律師彭力克指出，法庭2013年判W跨性別人士婚姻案勝訴，曾在裁決表示性別承認制度應為立法機關職責，但時隔9年仍未見有處理。之前的案件作為先例，這次勝訴又鋪了向上的一級，Henry認為需要這樣一步步前進。「我不是說司法覆核是萬能，它有很多東西都做不到，需時長亦很貴，但當在香港這個立法難過登天的情况下，作為公民社會的人，更加有責任去make sure不會封死這條路。」

他擔心一些案件如未有足夠條件下作司法覆核，「製造了noise但沒有實質成果，或會產生負面影響」，其中一個可能是「成為對家彈藥」。今次答辯人（人事登記處長）亦引述英國一宗敗訴案作為理據，即Christie Elan-Cane申請護照上有第三性別「X」一案中，該案法官認為案件會引發敏感的道德倫理爭議，不過香港終審庭反駁是次案件只是關於更改身分證明文件上，用作核實身分的性別標記，並不影響法律地位，而標記與外表不一致造成的尷尬，就令性別標記喪失識別功能。

Henry期望香港有一個更成熟的公民社會，他知道自己的意見與同運圈中人未必相同，但強調這不是「分化」，而是指出問題，幫助群體朝着平權的共同目標，去討論合適策略。打官司之外，補充知識和與各地交流都很重要，「我之前訪問了加藤丈晴律師，是札幌同婚案的主理律師，亦是Marriage for All Japan的理事，打算以中英雙語寫出訪問，希望幫我們也幫他們，令全世界知道同一時間他們發生什麼事。」他仍在學習如何將悶蛋的技術性討論，製作成大眾易消化的內容，「香港人那麼喜歡日本，何不多關心他們的同志平權運動？」

勝利後的願望

至於取勝之後，身分證難題是否自此解決？沒那麼簡單。入境處雖應按判決移除手術要求，但實際上怎樣才可更改性別，仍屬未知之數。說回頭，當初Henry在英國要更改這項資料，亦不容易，要取得性別確認證明書，「一定要兩個醫生交報告及簽名，其中一個要是政府認可的性別身分專家，還要交很多證明，包括一些私人紀錄，如過去兩年的『真實生活體驗』，證明你正在用男性身分生活，如一些稱呼你為Mr.的信件」。他不同意跟隨這套做法，要跨性別人士揭露私隱去改換性別，「全球有30多個國家的做法是自我聲明，但不是說今天申請，明天就可女轉男、男轉女，通常有一段冷靜期，之後法律上才承認你是另一個性別」。

他寄望香港將來會立「性別承認法」，即一人的性別認同能在法律上得到承認，以及反映在其主要身分證明文件上，平機會亦曾在2018年提交意見書，支持「香港的性別承認制度也不應規定有關人士需進行醫學診斷，以便與國際的發展趨勢一致」。平權路向前步伐也許細碎，但他希望繼續踏實行下去。

這天訪問完結，他苦惱着準備下一個電台訪問的內容，需要選幾首歌訴心聲。他笑言聽的歌都很大路，第一首想起是《葡萄成熟時》，記者想到歌詞說「當初的堅持 現已令你很懷疑 很懷疑」，難道他很懷疑自己？Henry倒清楚答沒有，判決是他最好的32歲生日禮物。回想少年時，「我完全沒有想過，自己可以活到20、30幾歲」，懷疑的只是大家做完「勝利球迷」，還會否留下成為互相支持的伙伴，打過勝仗回到日常，喜歡運動的他願望普通不過：「啊，好想去沙灘呢。」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 鍾林枝

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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