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家明雜感：卡洛斯梭拉，舞吧舞吧舞吧！

【明報專訊】西班牙大導演卡洛斯梭拉（Carlos Saura），生於1932年，從60年代開始活躍至今，導演過的電影有半百之多。舞吧舞吧舞吧，他的戲，總有一份停不了的勁！

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