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movie chic，movie style：《流水落花》：鄭秀文演出代表作

【明報專訊】港產新晉導演首部劇情片《流水落花》，故事題材有點冷門，講寄養家庭服務者擔崗代母職責，被寄養兒童稱之為「姨姨」，鄭秀文憑演出獲提名金像獎最佳女主角。

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