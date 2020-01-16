副刊

星期日生活

#27 讀者來信：愛的語言

【明報專訊】上一期，我們邀請大家寫下你所渴望的「愛之語」，愛之語可以是肯定話語、品質時光、接受禮物、身體接觸，以及服務行動。讀者止水便分享了她從「服務行動」所感受到的愛。

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