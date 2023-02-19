俄烏戰會否曠日持久，和平如何冀及？除了繼續關注，又要如何向蒙受苦難的人伸出援手？土耳其地震災區的死亡數字隔幾日倍增，天災無情，場面淒酸，不少人紛紛回家搜出衣服再囑環保回收人員就要捐到土國去送暖，但原來，賑災也是一門學問，要認識如何不幫倒忙。

回看上世紀五六十年代的冷戰時代，上了年紀的人仍有記憶，年輕人就要翻舊資料才知道當年政治的影響如何深入足球和電影圈。一位香港足球歷史愛好者偶然在網上見字，發現舊資料中的傳奇人物司徒堯竟仍在生，喜出望外下相約探訪，並寫下填補了前人未及細記的一頁香港和香港足球。

至於電影，新上映合拍片《風再起時》似乎未見重新帶起風潮的勢頭，是觀眾變了？紅眼將《風》與另一部同期上映內地電影《滿江紅》比對，以回答此問。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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