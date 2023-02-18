Samsung旗艦一炮三響 S23 Ultra手機2億像素 8K夜攝星空

Samsung一口氣推出3款S23系列手機，包括6.1吋屏幕的S23、6.6吋的S23+及6.8吋的S23 Ultra。拍攝能力一向是Galaxy系列的最大賣點，今代便在夜攝表現下工夫。3款手機都加入nightography黑夜亮攝，利用AI影像信號處理（ISP）技術，自動校正低光影像中的雜訊，增強畫面細節和色調，就算在光線昏暗的環境下拍攝，畫面依然非常清晰細膩。記者於晚上拍攝風景或自拍，開啟夜間人像模式時，AI會自動分析主體與背景的距離，增強散景效果，影像更加自然。

光學防手震 偵測頭髮極細緻

其中規格最強的S23 Ultra更配備Samsung首次用上的2億像素adaptive pixel感應器，可以透過合成像素技術，輸出不同解像度的影像，例如可輸出為5000萬或1200萬像素的相片。至於Galaxy S23+及S23則維持5000萬像素，拍攝效果依然亮麗、有層次感。

拍片功能上，S23的3部新機亦有不少提升，其中S23 Ultra特別加強光學防手震性能，影像更穩定之餘，在低光下拍攝亦可以準確捕捉畫面細節。另外，物件偵測AI功能同時可識別拍攝光線環境及主體的細節，例如頭髮和眼睛等面部特徵，自動調節設定以捕捉目標的動態神韻。3款新機亦對應8K影片拍攝功能，而且可以超廣角鏡頭拍攝，影片速度則由上代24fps提升至30fps，流暢度更高。

自拍鏡頭方面，首次對應Super HDR功能，拍攝速度由30fps提升至60fps，1200萬像素鏡頭配合快速自動對焦，無論自拍照片、影片或是開Zoom影像會議，畫面都十分流暢清晰。

S23系列內置Expert RAW程式，讓用家擁有更專業的相片編輯工具，拍攝照片後能以RAW及JPEG格式來編輯。今代Expert RAW還加入拍攝銀河星空的新功能，可使用Astrophoto設定，配合星象指引，合併多張影像來製作更獨特的作品。

客製化處理器 效能提升30%

今代S23的3款新機，都配備Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，是Snagdragon專門為S23客製化而生產的處理器，運行效率比Galaxy S22系列提高約30%，GPU表現亦提升超過40%。記者利用跑分程式Geekbench 5為S22 Ultra及S23 Ultra跑分，前者CPU取得3192分、GPS 5721分，後者CPU取得4891分、GPS 10,610分，可看出S23 Ultra的性能有大幅提升。

由於配備更強的圖像顯示和增強的AI性能，可減低運行遊戲時的延遲，配合遊戲模式下的240Hz觸控採樣率，令操控更加順暢。另外新機支援實時光線追蹤功能，讓手遊都呈現出更真實的遊戲場景渲染效果。記者試玩一向「大食」的手遊《原神》，並開啟最高畫質及60fps更新率，遊戲依然極為順暢。

打機流暢 S Pen即寫即搜尋

Galaxy S23+及S23的電量分別為4700及3900mAh，均比上代提升了200mAh；S23 Ultra的電池維持5000mAh，但由於用電效益提升，使用時間亦比Galaxy S22 Ultra長20%。

S Pen依然是Galaxy S23 Ultra專用配件，用家可以一撳即用實體筆來隨時記錄、繪畫及操控屏幕。S Pen也兼容更多應用程式，例如可直接在Chrome瀏覽器和WebView的搜索欄中直接書寫，毋須開啟鍵盤都可直接轉換為搜尋字。

■Samsung Galaxy S23／S23+規格

尺寸：6.1吋（S23）／6.6吋（S23+）

屏幕：2340×1080 Dynamic AMOLED 2X，120Hz更新率

處理器：Snapdragon 8 Gen 2

內存：8GB

儲存空間：128GB（僅限S23）、256GB、512GB

Sim：雙5G nanoSim

主鏡頭：5000萬像素f/1.8、1200萬像素超廣角f/2.2、1000萬像素3倍遠攝f/2.4

前鏡頭：1200萬像素f/2.2

電池容量：3900mAh（S23）、4700mAh（S23+）

其他：屏幕指紋感應、8K拍片、IP68、45W快充（僅限S23+）、無線分享電量

體積／重量：146.3×70.9×7.6mm／168g（S23）、157.8×76.2×7.6mm／195g（S23+）

售價：$5898（128GB）、$6398（256GB）、$7398（512GB）（S23）／$7598（256GB）、$8598（512GB）（S23+）

■Samsung Galaxy S23 Ultra規格

屏幕：6.8吋3088×1440 edge Quad HD+Dynamic AMOLED 2X，120Hz更新率

處理器：Snapdragon 8 Gen 2

內存／儲存空間：12GB／256GB、512GB、1TB

Sim：雙5G nanoSim

主鏡頭：2億像素f/1.7、1200萬像素超廣角f/2.2、1000萬像素3倍遠攝f/2.4、1000萬像素10倍遠攝f/4.9

前鏡頭：1200萬像素 f/2.2

電池容量：5000mAh

其他：S Pen、屏幕指紋感應、8K拍片、IP68、45W快充、無線分享電量

體積／重量：163.4×78.1×8.9mm／233g

售價：$9698（256GB）、$10,698（512GB）、$12,698（1TB）

查詢：3698 4698

文：JJ

編輯：朱建勳

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