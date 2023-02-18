鬧市高牆橋墩變畫紙 跟着「巨人」打卡遊港九

■美孚繽紛山丘 與毛孩尋動物腳印

今年1月，饒宗頤文化館開設了一個全新打卡點「美之山丘」，這個全戶外活動區位於海拔273米高的山丘上，是美孚的最高點，幸好「登高」的路程僅屬BB級難度，只需走數十級樓梯便可到達。

美之山丘面積約30,000平方呎，分8個園區，全是依山路而建，其中一個以動物小鎮為主題的「毛小鎮」，空間廣闊，備有沙灘椅、鞦韆椅，可用作主題活動的場地。當中最搶眼的是一幅巨型貓貓壁畫，牠拿着放大鏡出現在小屋的兩堵牆之間，似乎要請大家尋找什麼似的。仔細看下去，貓貓的尾巴畫在地板上，原來只要找對角度，便能拍出立體貓的效果。此畫作由本地3名插畫家合作而成，除了壁畫，他們亦在場內的不同石頭上繪畫了其他小動物，包括兔子、松鼠、浣熊等，數目多得一時間也數不完，難怪巨貓要拿起放大鏡，就是要大家慢慢發掘這個小鎮的秘密吧！

「美之山丘」需購門票入場，當然不止行山和看壁畫那麼簡單。剛才提到的「毛小鎮」只是眾多打卡位之一，這裏還有彩色氣球小屋、營幕、小船、花隧道等場景給大家影相，概念似自助影樓，有多個場景無限時任拍。不過要提一提，購買一般門票並不能帶寵物進場，須購買實境遊戲Running Pet門票。原來山丘與遊戲設計公司Level Up Workshop合作，把區內獨特的地理環境及饒宗頤文化館歷史結合，創作出多款戶外實境遊戲。如你夠細心，沿路不難發現地上或樓梯旁擺放了一些小道具，都是用來玩遊戲。其中Running Pet適合主人和狗狗一起參與，任務包括於指定地點尋找動物腳印、與毛孩拍照打卡等。遊戲沒限時，以自助方式進行，完成任務後向職員遞交任務書便可領取禮物，不失為與毛孩放電的好活動。

●饒宗頤文化館「美之山丘」

地點：美孚青山道800號饒宗頤文化館中區

交通：港鐵美孚站B出口行至中華電力變電站，上行人天橋左轉至青山道休憩公園，於交通燈處橫過青山道即達

門票：成人$60，小童、全日制學生及長者$30；寵物進場必須購買Running Pet遊戲門票，$130包括1人及最多2隻寵物

購票：brighthilltop.com

■西灣河3層高塗鴉牆 展現年輕「藝」力

西灣河於本月初出現了一堵3層樓高的巨型塗鴉外牆，原來是協青社30周年的壓軸項目，由逾40名青年藝術家和年輕人製作，除了為協青社YO大樓外牆換上全新大型塗鴉藝術，聖十字徑的大樓入口樓梯、餐廳外牆都換上了色彩繽紛的圖案，希望把青年、街頭藝術與社區聯繫一起，讓文化街成為區內的打卡地標。

●協青社青年文化街

地點：西灣河聖十字徑2號

交通：港鐵西灣河站B出口左轉直行至聖十字徑

■觀塘繞道橋墩 「巨人」訴說東九龍蛻變

觀塘海濱是不少人休閒漫步的好去處，最近又新增了打卡位——由觀塘繞道30組橋墩組成的「Lift Up九龍東」巨型壁畫。這些壁畫是來自「城市藝裳設計比賽——飛躍天橋底2.0」勝出團隊建築師梁安裕（Derrick）和設計師龍曉琳（Annie）的作品，每個橋墩都繪有一名代表人物，來自不同行業或不同身分，訴說着香港的故事和九龍東的蛻變。

與正正方方的牆壁不同，橋墩形狀既不規則，大小也各有不同，有些位置更被餐廳、小店阻擋，所以設計時更考心思。Derrick說，以前這些橋墩都繪有很細緻的圖畫，要走得很近甚至用放大鏡才看得清楚，但他就想到用巨型人物來展現不同行業的發展歷史，所以採用了巨型人像設計，讓大家遠遠都已看得清楚；為了增加觀賞度，他在每條橋墩兩邊，分別設計了巨型人像，以及一些較細緻的插畫，有了整個概念後，便交由Annie繪畫。Annie在繪圖前曾到現場多次視察，留意哪些位置可能會被阻擋視線，以避免把重點放在該處，最後用電腦完成畫作。由「穿膠花」到金融業，學生到傷健人士，他們希望每個人到來欣賞時，都能找到代入感。

●「Lift Up 九龍東」觀塘繞道壁畫

地點：觀塘海濱步道、發現號01場（九龍麵粉廠前）至海濱道公園

交通：港鐵觀塘站B3出口，沿開源道步行10至15分鐘

■人氣插畫師×哈爾移動城堡 最後召集

宮崎駿的經典作品令不少人着迷，除了在動畫中，大家亦可在香港街頭欣賞得到！曾與吉卜力工作室聯乘推出產品的LOEWE，繼去年邀得IG人氣插畫師皮忠繪畫《千與千尋》壁畫後，今年雙方又合作完成3幅《哈爾移動城堡》壁畫，繪於中環PMQ門外及金鐘太古廣場。由於皮忠製作時幾乎每天都與時間競賽，不少途人曾目睹他在街頭努力作畫，大家的鼓勵亦成為作畫動力，難怪他在社交媒體上表示，「今次畫真係好誇張，日日都超多人圍觀，每日都畀正面嘅comment，浸住耳仔好幸福」。

今次的壁畫乃期間限定，2月底前便會移除，要留影便要快手了。

●《哈爾移動城堡》街頭壁畫

展期：PMQ門外即日至2月28日，太古廣場至2月26日

地點：中環荷李活道74號（PMQ正門附近）、金鐘太古廣場L3層Pavilion貴賓區外

交通：港鐵上環站A2出口步行10分鐘或中環站D2出口步行15分鐘前往PMQ

文：顏燕雯

模特兒：Becky & iammerrylamb

編輯：梁小玲

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