夾雜虛實音樂會 游走（超）真實世界

林丰與林欣傑首次合作，帶來「超真實」裝置音樂會。近年林丰常與視覺藝術家合作，譬如攝影師夏永康、藝術家又一山人，因為「想他們（觀衆）一入到來，不單止音樂上，可能setting、lighting，整體experience已經去了另外一個我們創造出來的新世界」。林欣傑笑言，觀衆並非來上一堂「超真實」課，而是放開懷抱體驗他們建構出來、超真實的世界。

電子媒體創造另一世界

今次音樂會啟發自布希亞（Jean Baudrillard）的「超真實」概念，林欣傑解釋：「超真實是指，現在的真實全部都超於我們原來的真實，即是被創造出來，它不代表我們的真實。」譬如2017年英國人Oobah Butler在TripAdvisor創立了不存在的餐廳，透過假食評、假評分，令這家假餐廳登上TripAdvisor倫敦第一位，當有人打電話訂位時就說預約滿額，甚至有食評家聲稱自己到過這家餐廳。他認為超真實在於，現今電子媒體創造了另一個世界，「跟我們處於的世界無關」。

超真實概念一直是林欣傑作品圍繞的命題，包括他在去年香港藝術節原定演出的節目《混沌維度》。惟節目因疫情取消，變成網上瀏覽的影像作品，因而摒棄了不少現場元素，如燈光。今次音樂會補償了去年未竟的現場體驗，「敘事的方式好不同，在熒幕望着，跟入去現場看一個表演、入去一個裝置裏面，完全是兩碼子的事」。

音樂會將包括去年由Cong四重奏錄音演出喬治．克倫姆（George Crumb）的《黑天使》（Black Angel），樂手會化身為數碼圖像登場，林欣傑打趣道雖然Cong四重奏的真人缺席，但「以另一種超真實的形式在表演裏面出現」。《黑天使》共有3個樂章——〈離去〉（Departure）、〈缺席〉（Absent）、〈回歸〉（Return），而林丰和林欣傑發現樂章之間有4個空隙，林丰的新樂曲《四重維度》剛好可填補4個空隙。對他們來說，表演內樂曲的交替就如四季的自然循環；但歸根結柢，卻恰好揭示了這種「自然」其實是一種超真實，而超真實是被創造出來的。

「（音樂會的旅程）由真實去到超真實，是簡單一點的講法。去到最後，兩樣好像不太清楚，混在一起。」林丰解釋音樂會夾雜實體和虛擬的樂手，《黑天使》由不在場的Cong四重奏演奏，以虛擬形式出現；《四重維度》則由香港當代音樂團及兩名色士風手吳漢紳及孫穎麟演奏。

虛實樂手共演 樂章構建「自然」

《黑天使》一曲本身欲要回應越戰，「超真實」裝置音樂會將會用上此曲，林欣傑認為「戰爭一路沒有停止，就算來到現在，外國都還在打仗。回望歷史再加上布希亞這種（超真實），並非真的要放架坦克、不是要射子彈的戰爭，在另外一個維度裏面有沒有其他戰爭（如媒體戰）呢？這件事都重要」。林丰說，他在作曲上亦有回應這一點，「最簡單中間（樂章）講Absent，我們有些事會回應，除了音樂上，加上visual上，都有一些回應去講這件事」。

「超真實」裝置音樂會不設座位，觀衆可以隨意移動觀賞表演。有此安排，皆因林欣傑期盼創造真正的沉浸式體驗——一個開放式世界，讓觀衆選擇自己的去向。他解釋裝置音樂會的視覺效果分為3種層次：第一種層次像去年《混沌維度》的影像作品，用熒幕就能看到的數碼效果；第二種是「熒幕以外的視角」，用燈光建構出如同建築物的虛擬空間，譬如一道光牆；第三種就是觀衆與裝置之間如何互動和怎樣呈現整組裝置。「燈光既是視覺，同時間對我來說，其實是一個空間、一個立體。」林欣傑說。

自由走動觀演 創沉浸式體驗

建構出來的虛擬空間二元對稱，光牆時而出現、時而消失，觀衆游走於兩個建構出來的維度，穿梭於兩個沒有被定義為「真實」或「超真實」的空間。林丰認為林欣傑「用了一些方法、一些設計，好symbolically去define那個space，變做兩個地方，可以是真實和超真實，用了比較簡單的方法去演繹」。林欣傑覺得這亦可扣連到日常生活，「真實和超真實的界線超級模糊……所以我沒辦法告訴你，這是真實，那是超真實，所以讓他（觀衆）游走於之間」。●

「超真實」裝置音樂會

日期及時間︰3月2至4日晚上8:00；3月4日下午3:00

地點︰西九文化區自由空間大盒

票價︰$240

網址︰bit.ly/3RSDQPG

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜