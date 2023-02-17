藝文青：藝文空間何處覓空間？

大南街藝文咖啡室結業

其實早在上個月，openground宣布結束營運，連合舍也預告在明年春天告別觀眾，對於喜歡看展覽的筆者而言，大南街的吸引力已經下降了不少。openground是我非常喜歡的藝文空間，它的下層是咖啡室，上層是展覽空間，主要舉辦以「設計」為主題的展覽，還會銷售設計書籍和設計產品，香港少有如此定位的藝文空間。

從openground社交媒體上的告別帖文，可以讀到他們如何由2012年的觀塘工作室，發展到2016年落戶深水埗大南街。他們是「以咖啡等商業營運去支撐藝文活動的複合空間」。創業容易守業難，openground能夠堅持11個寒暑，值得敬佩，但原來他們「收支不平衡的狀態佔了11年來的大部分日子」，最後將會於本月26日結束營運。

這跟深水埗的士紳化不無關係。除了openground，合舍也在2017年以便宜租金進駐大南街，兩個藝文空間都做了不少社區藝術工作，辦展覽又辦講座和工作坊，吸引很多觀眾到訪，「文青」觀眾讓商人看到大南街的潛力，於是大南街出現選物店和紋身店，還有誇張地多的咖啡店，裝潢一間比一間奢華。「文青」喝咖啡時要「打卡」，會選那些新咖啡店，還是openground和合舍的咖啡室？這因果關係不一定正確，但影響肯定是有的。

對照作品見時代變遷

現時openground正在舉辦「畢業展」， 邀請過去參與過講座和展覽的設計師交出兩件作品，第一份可以是畢業、入行或10年前的一件作品，第二份是近年或回應第一份作品的作品。兩份作品並排展示，可看到設計師改變的軌迹，或時代改變的軌迹。合舍亦正在舉辦回顧展，展出過去活動的宣傳海報及報章雜誌的報道等，說要以400天的時間與觀眾道別。

近年雖然獨立書店和藝文空間遍地開花，卻沒有哪一個社區的改變有深水埗大南街一帶那麼大，筆者認為只是這一點，已經值得市建局網開一面，留這個Brooklyn給學者研究，給大眾獵奇吧。

文：劉螢