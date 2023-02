藝文青：藝文空間何處覓空間？

【明報專訊】那句「Sham Shui Po is the new Brooklyn」言猶在耳,這星期便傳來市建局研究重建深水埗的消息。鴨寮街、黃金商場,以至那條文青「蒲點」大南街,無一不受影響。這個無數基層居住,又有無數社區藝術工作者默默耕耘的社區,可能被「連根拔起」,實在非常可惜。