star chic：一身花卉盡情綻放 華麗造型 贏盡收視

要數2月初舉行第65屆格林美音樂頒獎禮中最誇張的造型，相信是Dolce & Gabbana為Hip Hop女歌手Lizzo，創作的那襲橙紅色的巨型披風（A），當中綴滿手工製的立體花卉，不但盡顯品牌的精細做工，設計極具戲劇感，同時令體型分量十足的Lizzo更具分量，讓她在紅地氈上盡情「盛開」，表達出大膽的穿衣態度。

反其道而行 以最真實面貌示人

衣服要讓人漂亮，設計師慣常運用隱惡揚善的手法，遮掩穿者的缺點，不過Dolce & Gabbana卻反其道而行，為Lizzo創作的另一條銀色燈籠袖貼身短裙（B），展露她的曲線與一雙肉腿。這條短裙仔在Lizzo身上顯得突兀嗎？若留意她的IG帳戶，當中大多數也是她展露豐乳肥臀的照片，不修圖以最真實的面貌示人。即使這條裙子由Lizzo演繹，效果未必是大眾認知的火辣，不過卻讓她穿得自在，最重要的是以華麗優雅的方式，突顯Lizzo的一份自信美。

頒獎禮的表演環節，品牌再為Lizzo創作了一襲corset式晚裝（C）。這襲黑色緞面緊身胸衣連身裙，用上低胸剪裁，配以Swarovski水晶勾畫緊身胸衣的魚骨線條，貫徹品牌華麗作風。當Lizzo穿起這襲強調身材的性感裙子，也許會讓人聯想起她在電影Hustlers中脫衣舞孃的形象，不過經由品牌的高貴化演繹，就變成出得大場面的靚衫。

男星金銀色西裝 閃爍造型

男星方面亦貫徹着華麗風格，Dolce & Gabbana為作風高調的Rapper兼歌手Machine Gun Kelly（D），設計了一套如錫紙質感的全銀色西裝，包括鋁箔面料收身長褲和雙排鈕扣外套，並配上Swarovski水晶綁帶，配搭銀色金屬靴子，呼應他近年轉走punk rock路線。至於觀眾慣常喚作The Rock的Dwayne Johnson（E），亦穿上品牌一套全金色緞面西裝，一改硬蹦蹦形象。雖然Dolce & Gabbana擅長設計華麗閃爍的造型，不過亦有懷舊時髦的設計，例如老牌歌手Smokey Robinson（F）就穿上了藍綠色的三件套西裝，流露1950、1960年代的格調。 ●

WHO: Lizzo

Machine Gun Kelly

Dwayne Johnson

Smokey Robinson

Where: 第65屆格林美音樂頒獎禮

WARDROBE: Dolce & Gabbana

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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