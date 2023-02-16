the buzz：波蘭情侶檔藝術聯乘 布上插畫 散發香港情懷

波蘭情侶檔藝術家Mateusz Kolek和Pat Guzik，男的是插畫師，女的是永續時尚設計師。2017年，Pat贏得在香港舉行的Redress Design Award，因而與Mateusz一同來港展開旅居生活。其間Mateusz透過畫筆，把在這裏見到的「光怪離奇」事與物記錄下來，推出個人畫冊Alone Together，透過作品展示出他眼中的香港。Mateusz的畫風既玩味又迷幻，作品流露的獨特氣息，亦吸引到Harvey Nichols的目光，邀請Mateusz與女友Pat一同展開名為I wonder when it all began藝術聯乘企劃，以Mateusz的原創插畫為創作藍本，推出由Pat設計的專屬時裝系列。

鍾情《花樣年華》美學格調

藝術聯乘的靈感主題圍繞香港特色，從中可見充滿本地情懷的一事一物，對於我們來說盡是熟悉又親切的畫面。能夠把一個城市如此觀察入微，相信必定對這個地方充滿「感覺」。Mateusz表示：「也許在港人的眼中是平常不過的事物，不過香港的每一個角落都為我帶來靈感。」他一連說出香港予他的多個印象，「這裏人人都很忙碌地生活，城市被高樓大廈包圍着，每條街道都很擠迫，從白天到晚上的景色都很美麗。旺角街頭燦爛的霓虹燈、從佐敦到太子的咖啡店與小店……到處也充滿活力」。Pat則表示，她很喜歡王家衛的電影作品，尤其鍾情《花樣年華》。兩人亦因此嘗試把電影中的美學格調呈現在作品中。「創作期間，我們總會想着電影中的畫面，想展現出近似的氣氛，部分創作的靈感更是源自電影場景。」Mateusz補充。即使近年香港電影業在低潮後漸有起色，但不得不承認，王家衛依然是少數能將電影作品超越語言和文化限制的導演。

在訪問中，Mateusz多次以The city that never sleeps來形容香港，不過他並沒有被無休止的生活嚇怕，反而懂得發掘這座城市另一面的可愛之處。「雖然生活在忙碌的大城市中，但有時候只需要花費數十元乘搭渡輪，已經可以到離島走走，我們最喜歡的是長洲，那兒的景色很美麗，可以坐下來吃海鮮，享受慢活寫意的節奏，我亦會把當中所見畫下來。」也許一個地方的美食能把人心留住，對於Mateusz和Pat來說，他們也喜歡香港和這裏的美食。Mateusz說：「我最喜歡食叉燒和魚蛋麵！」在旁的Pat插嘴：「我很喜歡香港的甜品！不似波蘭甜品般過甜，食起來不會太膩。」兩人笑說，回波蘭前，必定會增加身體磅數。●

Harvey Nichols×ZtoryTeller

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文：劉詩言

編輯：陳淑安

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