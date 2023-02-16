showcase：春夏系列 時尚點線面 融合中西 大玩「七巧」美學

小時候閱讀益智的兒童刊物或教科書，甚至在小童遊樂室的玩具中，都能發現七巧板的蹤影。即使現在小朋友只喜歡黏着平板電腦玩，坊間亦有不少七巧板的拼圖遊戲應用程序，令它歷久不衰。據說七巧板是於明、清兩代間在中國發明，而且很快就傳到日本和歐洲。當中7塊三角、正方和平方四邊形，可變化組合成上千種不同的圖案，因此被視為一種可以培養觀察力和想像力的兒童遊戲，蘊含深奧的幾何美學。

獨特印花 Pop Art大膽鮮明風格

Shiatzy Chen的2023春夏系列就以「䫑巧」為題，並以七巧板作為靈感，將很多充滿意念和巧思的「點」，延伸出靈妙的「線」，再以線構成一幅幅精巧的「面」。這大概就是透過一針一線的工藝，將作為「面」的布料極盡美化，再融合中西剪裁，建構不同的時尚衣飾，以展現妙趣䫑巧之姿。設計運用三角形、方形等形狀，在服裝之中重新解構詮釋，例如肩帶線條交錯出稜角形狀的立體剪裁背心、梯形解構成多層次裙裝、由「七」片裁片構成多層次的企領洋裝。系列風格亦以1960年代俏麗西式的復古輪廓，融合具個性的幾何線條，在經典迷你裙套裝上點綴菱形鏤空設計。H-line方形結構網狀外套的交錯搭配，以及幾何線條緹花直筒企領洋裝，傳遞當代女性灑脫自主的一面。系列的獨特印花帶有Pop Art的大膽鮮明風格，圖案融合充滿東方意象的天堂鳥和蘭花剪影。系列用色是同樣大膽鮮明的「七」個顏色，分別是繽紛亮眼的蜜橙橘、金盞黃、霽藍和朱砂紅，再到經典的玄黑與月白色中透出的絲絲翠綠，傳遞春夏生生不息的創造力。●

查詢：Shiatzy Chen 2907 2288 （銅鑼灣利園1期店）

editor's pick：西式剪裁融入蘇州刺繡

提及來自台灣的Shiatzy Chen，人們總想到其極具東方意象的時尚設計。品牌創辦人王陳彩霞對刺繡情有獨鍾，亦喜歡在服飾做工的細節上滲入中華傳統製作工藝。在品牌的2023春夏系列中一組充滿立體層次的裙裝上，用上多種傳統刺繡技法，例如運用享負盛名的蘇州刺繡中「網繡」的綁紗技法，在烏干紗上勾勒幾何圖形的鏤空效果，再與挽繡、打籽繡等相互交織，呈現輕柔精巧的花卉圖案。這種極致的手繡針法，為線條強烈的西式剪裁上，添上一份細膩雅致的東方風韻。●

文：溫兆明

模特兒：Daria B.（Model Genesis）、Sara S.（Primo）

化妝：Chris Lam

髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]