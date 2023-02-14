論盡教育：校園槍擊案 6歲免責？

當地法律：幼童不知犯罪意識

話分兩頭，該如何處置6歲「小英雄」？據曾任檢察官的Casey Lingan指出，據弗吉尼亞州法律，認定幼童尚未具備法律意義的犯罪意識，無可能對該小童定罪。王師奶同意6歲幼童不知道犯罪意識及法律責任，但也不能完全免責。就算小婦人勉強同意6歲免責，7歲如何？8歲又如何？總要界定一個負起責任的歲數，否則將有第二個第三個教師受傷甚或死亡。

槍支未放好 父母也有責

不要睇小現代幼童的智商，科技發達，加上輔助學習工具精良；社會富裕，營養豐富，兒童體質健康，加上媒體氾濫，今日6歲幼童，在社會認識面和智商，可能遠勝昔日之17、18歲青年。若以昔日尺度衡量今日兒童，可能有很大偏差。王師奶好鍾意睇江蘇衛視一個名叫《最強大腦》的節目，捧場接近10年之久，選手們的能力匪夷所思，多來自北大、清華、浙大，以及海外的牛津、劍橋、哈佛及普林斯頓等名校。淘汰到最後的20、 30人，當然是精英中的精英，好多時都會有一兩個是8、9歲的小學生仍留在最後競賽名單中，所以仍然以為6歲兒童一嚿飯，乜都唔識，話佢無法律意識，又話佢無犯罪意識，未免小看曉得偷老竇支槍，返學校向「唔順超」的教師轟以一槍，且槍法如神，若非搶救及時，教師幾乎無命。呢位6歲「小英雄」唔知道開槍有罪？打一棍，問一棍，小婦人都唔信。美國雖然容易買槍，但也有條件要遵守，例如要將槍支放在安全地方，這是最基本的守則。槍主隨便亂放，幼童才有可能取得槍械，有了槍才會射擊自己討厭的教師。這個小朋友的父母應否受懲罰？小婦人唔識法律，如果一定要答，肯定要判誤殺。

美國教師薪低 學歷要求不低

在美國教書的朋友告知，當地教師待遇算是低薪一族，但學歷要求卻不低，日日要面對一群秩序意識薄弱，又有潛意識專向權威挑戰的馬騮，能工作數十年仍堅守崗位的，肯定是對教育不忘初心的熱誠教育工作者。小婦人對本港的好教師100%肯定，對美國這些薪低且困難重重，兼有生命危險的教師無法不給200%的肯定。

看完這段新聞，更不後悔勸止C女不選教育大學，原來教師高危風險，中外皆然。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第436期]