家庭有教：睡眠不足 大腦「自我吞噬」

腦細胞之間有一種叫「突觸」的連結，就像電話線一樣讓腦細胞能夠互相溝通。大腦另外有一種「星形膠質細胞」，負責修剪不必要的突觸連結，令神經網絡運作得更快捷、更有效。有研究顯示，睡眠不足會令星形膠質細胞變得過分活躍。過分活躍的星形膠質細胞會過分修剪突觸連結，甚至會吞噬正常的腦細胞！

勿讓「星形細胞」太活躍

美國腦神經科學家Michele Bellesi隨機將老鼠分成4組，改變牠們的睡眠習慣，再比較牠們腦內星形膠質細胞的活躍程度。結果顯示：

第一組老鼠：有足夠睡眠，大腦5.7%的星形膠質細胞顯得活躍。

第二組老鼠：在睡眠中定期被喚醒，7.3%的星形膠質細胞顯得活躍。

第三組老鼠：連續8小時不能睡覺，8.4%的星形膠質細胞顯得活躍。

第四組老鼠：連續5天只能睡2、3小時，13.5%的星形膠質細胞顯得活躍。

星形膠質細胞過分活躍帶來的後果，與罹患腦神經退化疾病十分相似。難怪睡眠不足是阿茲海默症（俗稱「老年腦退化症」）的其中一個高危因素。

睡眠助銳化記憶 加強創意

美國腦神經科學權威Matthew Walker在Why We Sleep一書就總結說，睡眠不單可以防止腦神經退化疾病，還可以防止心臟病、糖尿病、中風和癌症。除了防止嚴重疾病，睡眠還可以增強免疫系統，減少我們患上傷風感冒等小病的風險。睡眠的好處還包括銳化記憶、加強創意、減少焦慮和保持正向情緒。睡眠甚至可以幫助我們維持健康體重，令我們更加容光煥發，從而令我們更受朋輩歡迎！

究竟我們的孩子每天需要睡多少覺呢？美國國家睡眠基金會就建議，新生兒每天睡14至17小時；1至2歲幼兒每天睡11至14小時；3至5歲幼童每天睡10至13小時；6至13歲兒童每天睡9至11小時；14至17歲的青少年每天睡8至10小時。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第436期]