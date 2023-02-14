教女無方：終於見到牛津的蘇菲

撰寫本文時，正是蘇菲21歲生日，祝身處異地的她也幸福快樂！

礙於工作關係，以往能接蘇菲放學的機會實在不多。接放學的好處是能第一時間聽到蘇菲的分享，感受到她當日返學的情緒，更容易了解她一天的校園生活。可是，這些機會不多，每天工作回到家，再早也已經是晚飯時間，蘇菲學校發生的什麼有趣事都沒興趣說了。所以凡遇上我學校的特別假期，我總會以接蘇菲放學為假期優先活動。總算曾經在她幼稚園、小學及中學都有過接放學的回憶。

接蘇菲放學 了解校園生活

2020年10月，正值新冠肺炎疫情肆虐，英國宣布封城，蘇菲隻身到英國牛津讀書，在物資短缺情况下適應宿舍內網課的大學生活。11月，蘇菲確診新冠肺炎，為母的除了等消息和消瘦外，根本做不了什麼。之後，在牛津遇到許多的挑戰，也得靠蘇菲自己努力去面對了。好想去牛津接蘇菲放學，想不到直到2023年1月才能完成心願，這年已經是蘇菲大學的最後一年。

到達牛津火車站，氣溫攝氏零度，迎面風雨，加上帶着兩小一大的行李，寸步難行，心一酸，想着當年蘇菲孤單一人帶着三件大行李凌晨來到牛津，眼淚便落下來。終於接了蘇菲放學，二人竟然沒說什麼，靜了數秒，才來個擁抱。來到牛津，沒去探索什麼名勝，也沒有根據YouTuber介紹品嘗美食，我一心要窺探蘇菲日常會去的地方，好想了解她的生活。感謝蘇菲，特意計劃了行程，不，應說她帶我們進入她的生活，我嘗到她最愛的好味手工雪糕、自選朱古力濃度的熱飲、她有錢才會去吃的早餐，還有她和朋友常蒲的酒吧。我經過她上課的地方、參觀牛津大學首間開放予女子的圖書館、遊覽比徐志摩盛讚為全世界最秀麗的一條水的康河更具風韻的牛津運河（Oxford Canal）。她宿舍比我想像的整齊，細看每個角落，驚訝沒有在家混亂一片的場面。最後，蘇菲帶我們去她平日放空、梳理情緒的地方──Port Meadow，一個沒有遊客的寧靜美景，步行着一望無際的田野小徑，望着小狗興奮地跑跳，忽然好像感受到蘇菲曾經的憂鬱寂寞，感謝這片大地安撫了遊子的心靈。

蘇菲特意安排了我們出席她學院的晚宴，與她就讀學院的校長師生共膳，當晚晚宴為紀念蘇格蘭詩人羅伯特•伯恩斯（Robert Burns）的出生。我和蘇菲穿著旗袍赴宴，想像正進入霍格華茲餐廳，會遇上哈利波特，可惜桌上的蠟燭未有在半空飄蕩。感謝蘇菲出錢又出力，當晚還親自幫我恤髮。

第二晚，蘇菲建議我們跟她牛津的好友晚飯，因為她的朋友覺得她母親好有趣，想見見面。作為一個傳統華人的母親，不斷提醒自己放下長輩身分，不要問太個人的問題，也不要打爛沙盆璺到㞘，更切忌以長輩口脗指指點點。我們談及孤星淚、學校教師的趣事、個人愛好，也有未來前途的考慮，最後我也沒有失禮蘇菲，至於為何覺得她母親有趣，我仍未弄清楚。

蘇菲朋友問我喜歡牛津的原因，我呆了一秒，回答因為有蘇菲，他呆了一秒，回應了一個意味深長的笑容。沿途風光美好，所有小事也變得有趣，因為有所愛的人一起經歷。祝情人節快樂！

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第436期]