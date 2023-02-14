親子筆陣．蒲公英教室：人人可入樽

不放棄追夢 向着標竿直跑

電影主角良田的身材矮小，儘管他對籃球充滿熱誠，但他的身高使他打籃球較吃虧，再加上母親總是把他跟已逝世的哥哥作比較，認為良田球技不如哥哥，也常忽略良田。然而，雖然受自身和家庭因素限制，良田卻未有認命，反而努力鍛煉，最後之戰後成為球隊隊長，更和敵隊的最強球員澤北一同走到「籃球強國」美國打籃球，繼續追尋自己的「籃球夢」。每個人的天資定必有高低，有人或會因學業或家庭等因素要暫時放下自己的理想，但只要自己不放棄追尋理想，努力向着標竿直跑，最終也可達到個人目標。

改過自新 永不言敗

電影另一個角色三井壽，於初中時曾被譽為「籃球天才」，其後卻因誤入歧途放棄籃球，直到高中時才改過自新，再次回到球場上，成為良田的隊友。經過幾年空白期，他重新參與籃球比賽，對他的體能自然是極大的考驗。儘管如此，他憑着強大的意志力堅持下去，最終在比賽中投出25分的佳績，獲得全隊最高分。在成長路上，人或有機會走上歪路，犯下過錯，但這並非人生的終點，只要願意回頭，願意作出改變，在正確的路上保持永不言敗的精神走下去，最終也可以步向成功。

悉心栽培 讓子女發揮潛能

相較以上兩人，櫻木花道則是個籃球新手，一開始加入籃球隊只是為了追求女生。不過他天資聰穎，也幸好得到球隊教練和隊長的悉心栽培，他在短時間獲得很大的進步，由一名籃球門外漢，搖身一變成為球隊的靈魂人物。在最終比賽中，他們遇上稱霸多年的山王，更落後敵隊20分之多。正當旁人都萎靡不振、打算放棄之時，花道卻成為球賽的轉捩點。他除了勉勵隊友不要放棄，更在背部受傷下場的情况下，請求教練讓他再次上場，因為他覺得現在正是他最光榮的時刻。憑着他對籃球的滿腔熱誠，最終他投入致勝一球，勝出該場賽事。筆者常跟家長分享，小朋友有無限潛能，也許他們一開始真的一竅不通，但只要對子女悉心栽培，以及勉勵他們努力和堅持下去，最終他們也能發揮個人所長。

故事的結尾並不是一個幸福的結局。儘管主角勝出該場賽事，但因為全力以赴後負傷纍纍，最終也未能奪得比賽冠軍。筆者倒是認為這是一個很貼近現實的結局，畢竟現實中人往往未能如願奪得最後的成功。然而，這並不代表我們全盤失敗，在過程中我們也曾成功過。即使我們並非天資聰敏，即使我們一開始只是個門外漢，但只要我們曾經盡力迎接挑戰，我們也可成功跨越逆境，像主角一樣「人人皆可入樽」。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第436期]