虛擬新世界：中國特色的元宇宙

■蔡：蔡永中

蔡：鄒sir，元宇宙打破地域界限，人人都可以加入，但我發現世界各地都有特定的限制和法則，發展取向各有不同。

鄒：各處鄉村各處例，今時今日的元宇宙並不是毫無限制。早前我與內地龍頭科企商談時，對方知道我在香港辦過元宇宙音樂活動，更主動提出可以協助申請內地元宇宙演唱會牌照，令人喜出望外。騰訊CEO馬化騰曾說：「Metaverse是個令人興奮但也是個概念的東西，任何令虛擬世界更真實、為真實世界帶來更豐富體驗的東西，都可以成為元宇宙的一部分。 」

蔡：元宇宙在內地發展蓬勃，究竟中國特色的元宇宙會怎樣發展？

鄒：中國擁有超過10億互聯網用戶，Web 3.0發展下，摩根士丹利預計中國的元宇宙市場總值可能會膨脹到8萬億美元，中國科技巨頭騰訊和阿里巴巴正在探索沉浸式娛樂和電子商務的未來。

事實上，中國的元宇宙狂潮正在加速，大量企業通過積極的商標註冊和風險投資加入了虛擬世界的行列。大約由2021年10月facebook改名Meta開始，截至2022年2月，已有1500多家公司提交了16,000份包含metaverse一詞的商標申請。僅2022年一個季度就有15家最低估值40億人民幣的元宇宙聯動企業成功註冊商標。

企業投入數字驚人

蔡：這些投入數字相當驚人，市場反應如何？

鄒：市場方面，思想開放、早已熟悉科技應用的中國消費者，正在社交媒體和購物領域上配合推動各種創新的營銷模式。中國互聯網用戶也對「元界」（中國元宇宙簡稱）這個流行語很感興趣。在微博上，與元界相關的帖子可以輕鬆吸引超過1億的瀏覽量。中國市場對元宇宙數字世界的熱情達到了新高峰，元宇宙概念股的價格在2021年秋季比上一季平均上漲20%。

中國在過去10多年努力及成功培育了多個科技獨角獸，同時培養了市民大眾應用科技的生活習慣，通過官商民的「合作」，中國邁向成為科技強國，元宇宙是其中一個入口。

蔡：中國虛擬世界的發展真的勢不可擋，鄒sir有否實際體驗？

鄒：元宇宙隨着內地各省市政府的投資承諾和企業的建設，正以穩定而理想的速度發展。我在過去1年被拉入與內地元宇宙討論的社群便有近百個。

蔡：據我了解，儘管內地在5G/6G網絡技術方面具有優勢，但其虛擬實景（VR）的硬件依然依賴海外微芯片。

鄒：現階段的確如此，為了實現技術突破，中國仍有許多工作要做。隨着主要的互聯網公司繼續投入3D數碼領域，開始了多個創新項目，消費者對未來娛樂體驗的渴求也將加速行業發展。

蔡：你怎樣看中國實現第一個真正「中國製造」的元宇宙的前景？

鄒：中國絕對有能力實現真正中國製造的元宇宙，即使它不是許多人認為的最理想無邊際版本。在獨特的監管環境下，中國元宇宙注定跟互聯網一樣的，跟以美國為中心的元宇宙分開發展，而中國文化和消費者偏好的差異勢將發展出獨特的用戶界面和體驗。另一邊廂，用戶的好奇心和創造力將成為不可抗力的因素，促使用戶創造內容的爆炸式增長。

同樣值得關注的是，元宇宙可以用於軍事目的。與美國一樣，中國正在為元宇宙軍備競賽做準備。自2021年11月以來，解放軍發表了多篇關於使用元宇宙作戰爭訓練和分析網絡戰的文章。憑藉其推動的創新型增長和技術實力，中國決心在各個方面在元宇宙遊戲中保持領先地位。元宇宙這場世界馬拉松競賽，現在才剛剛開始。

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中