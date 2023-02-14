細緻紋飾 散發光芒 情迷粉鑽錢幣 妙手生花

錢幣和郵票收藏都是相對「難玩」的收藏領域。一來牽涉很多歷史文化知識，二來把藏品的品相好好保存也不容易。最近面世的鑽飾crossover收藏級錢幣，似乎提供了一個較低知識和技術門檻、進入這收藏領域的機會。

在2022年5月31日一場由藝術品拍賣行舉行的線上拍賣會上，一款獨一無二、屬於Opulence系列的The Ultimate旗艦錢幣，以1,261,250加元（約745萬港元）創下加拿大錢幣拍賣成交紀錄。這是皇家加拿大鑄幣廠（Royal Canadian Mint）有史以來打造的首枚1公斤99.95%純鉑金錢幣，經此拍賣後，Opulence系列開始受收藏市場的關注。

純鉑金鑲嵌 綴以停產粉紅鑽

最近，Kunming Diamonds鑽石公司在香港創立的Aurom品牌與皇家加拿大鑄幣廠合作，推出3款Opulence系列錢幣。它們各有名稱，分別是Treasure、Grandeur和Splendour，價值由數萬至過百萬港元不等。這批錢幣用鑄金及純鉑金鑲嵌，並綴以鑽石，由工匠以精湛技藝鑲嵌。錢幣表面的做工和紋飾細緻動人，用料和手藝都極具收藏價值。

來自鑽石商人世家的Aurom執行董事Harsh Maheshwari解釋，這3款錢幣採用來自西澳、世界著名並現已停業的Argyle粉鑽礦場的粉紅鑽石鑄造而成。在設計用上稀缺的材料，可見這系列甚有抱負，希望以世代相傳的價值，抓住收藏家的心。

Argyle鑽石礦場位於擁有迷人景色的西澳金伯利（Kimberley）。在全球鑽石礦場的年產量中，少於0.1%的鑽石為粉紅鑽石，當中全球有90％是由Argyle鑽礦供應，造就其獨一無二的地位。西澳Argyle鑽礦經歷40年穩定開採後，於2020年11月停產。珍稀的粉紅鑽石令人趨之若鶩，市場需求極高。

正面鑄有已故英女王肖像

「我們這生也很難再見證像Argyle鑽礦般的奇蹟，其地位是無法取代的。縱使全球經濟動盪及政治局勢不穩，粉紅鑽石的價值依舊強勢增長。鑽礦正式停產亦令市場再掀狂潮，我們預計這股強烈的需求在短期內難以減卻，甚至因為某些收藏家想保留此具紀念價值的文化遺產，而令需求繼續增長。」Harsh Maheshwari說，皇家加拿大鑄幣廠是負責鑄造及發行加拿大流通錢幣的公司，亦是全球規模最大的鑄幣廠之一。今次廠商首次推出配以粉紅鑽的錢幣，由加拿大藝術家Simon Ng設計。「它的亞洲味道很濃，相信會吸引對花朵感興趣的藏家，圖案有日本宮廷文化的概念。」Harsh解釋這3款錢幣上都有櫻花圖案，設計好像想向粉鑽散發的天然美致敬，而錢幣正面都有已故英女王伊利沙伯二世肖像（圖1）。「這3款錢幣用藝術品導向設計，限量生產，每個有獨立編號。」

「所謂物以罕為貴，任何領域的藏家都有相似的想法。有錢人不會想買下所有東西，但總想買別人沒有的東西。」Harsh說，細心看會發現這些鑽石的形狀是獨一無二，但相信不會有人用放大鏡逐粒觀察。「中國或印度人喜愛以金作為婚禮禮物，這些珍貴的錢幣可以成為其中一種選擇！」他對錢幣收藏有豐富的知識，認為這3款錢幣能同時滿足對珠寶和錢幣有興趣的收藏家。「舊錢幣藏家主要看東西的歷史價值；而對新幣有興趣的藏家，會蒐集對自己有意義的年份，例如一些個人有開心回憶的特別年份。」為了滿足不同藏家需要，他們也特地為這3款錢幣設計了兩款不同收藏載體。「一款是特製的精美盒子，另一款是特製的透明膠保護外殼，包裹着錢幣；前者是美觀導向，後者則方便拿上手把玩。」

查詢：aurom.comint.ca

文：呂一心

編輯：朱建勳

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