入門唱盤：留意唱臂負重量 方便換唱頭升級

一體式慳位 適合新手

Keith認為一體式黑膠唱盤非常適合新手使用，一來播放較簡單，只需搭配一對內置放大器的主動式喇叭便可播放，要求擺放空間不大；二來價錢亦較大眾化，可讓新手學習玩黑膠的基本功。不過，他認為如果對音質有一定要求，或認為自己有機會繼續聽黑膠唱片，挑選入門機時便要留意唱臂的兼容度。Keith說其中一個影響播放音質的組件是唱頭，當唱頭上的唱針沿着黑膠唱片上的音軌移動，產生的震動會被轉換成音訊，因此如要提升音質，一般都先從唱頭入手。雖然不少入門機都可更換唱頭，但也要視乎唱臂的負重量，如果日後心儀的唱頭過重，便可能要更換整部唱盤，所以買機前應留意產品資訊，或向有經驗人士請教。

直驅較皮帶帶動音質佳

對音質有較高要求的話，Keith推介右邊兩部日本品牌一體式入門黑膠唱盤，「兩部機都是直驅（direct drive）唱盤，即由摩打直接轉動，相較由皮帶帶動（belt drive）款式，起動更快及轉速更穩定，音質會較好」。

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