港產黑膠「冷水」中成長 流轉本地好音樂

市場調查機構Luminate早前發表2022年全球黑膠唱片銷售報告，顯示單在美國市場，全年共售出4350萬隻黑膠唱片，是自2006年黑膠唱片銷量首次錄得回升以來，連續17年錄得增長，去年銷量更比2006年多48倍。黑膠回春之風亦吹至香港，不少歌手如林家謙、張敬軒等也將新曲灌錄成黑膠唱片推出，例如林家謙在去年推出了3張專輯，據業界人士估計，每張銷量均有5000、6000隻。首榮董事總經理陳英明說，雖然難與1970年代黑膠唱片全盛時期相比，但放諸與串流音樂平台爭長短的今天，依然是個令人驚訝的數字。而首榮2022年的黑膠碟印數亦比2016年上升5倍。

新歌手輩出助黑膠復興

陳英明認為近年香港樂壇的黑膠復興現象，與新歌手輩出有莫大關係。他說以往唱片公司很着重為歌手出唱片，視為主要收入來源，但自從音樂數碼化後帶來的盜版問題，以及千禧年後串流音樂平台的興盛，都嚴重打擊實體碟的銷量，歌手要掙錢，幾乎都要靠廣告代言，「所以香港新世代歌手較着重開演唱會，因為更容易增加歌迷及提升知名度，之後才有機會成為廣告代言人」。另一方面，陳英明說現時歌迷很踴躍支持偶像，會自掏腰包製作與偶像有關的紀念品，再送給其他歌迷；而在演唱會上，也不吝嗇金錢搶購官方產品，例如黑膠唱片，就算歌迷沒有唱盤也會當紀念品購買，成為唱片公司及歌手另一筆收入來源。

回想2015年開始研發黑膠碟時，陳英明說香港的黑膠市場完全是另一種狀態，「香港雖然也有少數現役歌手出黑膠唱片，不過大多數屬零星個案，生產數量亦不多；而香港唱片公司主要推出的黑膠唱片，仍是張國榮、鄧麗君、甄妮等歌星的復刻金曲」。他說當時黑膠唱片的銷售對象是音響發燒友，唱片公司會標榜於歐洲錄音室製作、日本製碟廠壓碟，營造靚聲形象，「不過，從部分唱片公司取得的信息是製碟公司的回應很慢，如過程中需要修改，往往要拖長到半年以上才能交貨」。陳英明當年曾向唱片公司試探打聽，如本地有黑膠碟生產的話，會否落訂單？得來反應相當一致，大部分人首先質疑有無可能實現，但說如果真能成功，也會樂於下單。於是他便開始與員工着手研究生產黑膠唱片的細節。

由零開始摸索 自行研發壓碟機

問陳英明為何有復興黑膠生產念頭？他說一開始純粹是商業考慮，與使命感無關，「首榮在1997年成立，主要業務是製作光碟及DVD。雖然當時生意尚算不錯，也拿到了Microsoft、Apple授權生產電腦作業系統光碟的訂單，不過由2002年起，我們已發現實體碟的生意開始下跌，IT業界已慢慢朝串流下載發展。當時我和同事已考慮應否拓展其他業務，但一直沒有合適方向」。大約10年前一次偶然機會下，就讀中學的兒子遞上外國友人送贈的黑膠唱片，才令他靈光一閃，「我很好奇為何還有年輕人聽黑膠，便上網搜尋資料，發現原來黑膠雖然式微，但在美國及歐洲一直還有唱片公司出碟，而且銷量正在回升」。他又再搜尋生產黑膠碟市場狀况，發現歐美等地約有40多間生產商，相反全亞洲區卻只有日本1間廠，再加上香港唱片公司的反應「正面」，讓他確信有發展潛力。

首榮營運部經理李志剛笑指，起初大家都以為黑膠唱片是數十年前的技術，而公司連更先進的光碟都能夠生產，理應易如反掌。「落手做才發現是另一回事，因為黑膠製碟已在香港及附近地區中斷了20多年，無論是物料、生產設備及技術都變得一片空白，無人可以請教，真真正正要由零開始摸索。」李志剛說最後在朋友幫助下，才能到歐洲一間黑膠廠房參觀整個生產流程，「就算買不到設備機器，只要知道原理，都有機會自己研發」。他說幸好後來在美國買到二手刻錄機，雖然已有50年歷史，買回來後還得維修接近1年，但至少可開始嘗試刻錄黑膠母盤。

簡單來說，製作黑膠唱片先要「刻盤」（lacquer mastering），即將音訊經刻錄機刻在一塊表面包有一層樹脂的圓形母盤上，刻錄工程師梁振宇說，黑膠唱片是通過唱針在表面坑紋內移動，拾取刻錄在上面的模擬音訊，由於技術所限，它能表現的音色及音頻範圍與數碼音效有很大分別，因此不能直接拿取數碼音訊去製作黑膠，必須因應黑膠特性來調整，他也摸索了很久才能掌握技術。他說刻錄母盤過程必須非常小心，因為之後的壓碟模具都是出自這塊母盤。李志剛說經確認無誤及多次清洗，便會將母盤噴銀電鍍，製作出用來壓碟的模具，當完成黑膠唱片的A、B面模具，便可分別將模具安裝在壓碟機的上下兩邊，再在兩邊各自放上一塊圓形唱片標籤，便可放入已預熱的塑膠材料壓碟，壓碟機會將上下母盤夾在一起，約半分鐘便可將膠料壓成兩面都有音樂的黑膠唱片，冷卻後便可入袋封裝。

日本音樂大師曾評「要更加努力」

過程看似簡單，但李志剛說每一步都要摸着石頭過河，由開始研發到2016年中第一次試產，足足用了1年半時間，「由無到有當然開心，不過音質其實不好。當時曾膽粗粗邀請日本音樂大師試聽，對方沒多說什麼，只很有禮貌地叫我們要更加努力」。其後經過不斷改良技術，以及掌握不同膠料特性，音質才愈做愈好。李志剛說3年多前為香港著名錄音總監Raymond Lo製作《馬勒第一號交響曲》室樂版黑膠唱片，對方對音質的要求極高，為了能讓黑膠唱片還原錄音現場的樂器擺位及深度，單是調聲已花了9個月，梁振宇在刻盤時也做了5、6次改動，終能過關推出，反映他們的製碟技術已達高水平，足以滿足音響發燒友的要求。現時也愈來愈多香港歌手找他們出碟，證明他們也可以做到好音樂。

陳英明說現時黑膠碟製作收入已佔公司營業額逾半，超越CD及其他類型光碟，而他預計黑膠市場將會繼續在亞洲增長，公司已擴大規模，添置不少製碟設備。不過，他說還未打算放棄CD等光碟業務，因為公司的願景是要永續為世界製造可以存留下去的媒體，例如近年他們也開始生產卡式錄音帶。「說不定在不久的將來，光碟都變成懷舊產品呢？」

文：周群雄

編輯：梁小玲

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