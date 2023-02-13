醫徹中西：中醫藥學愈煉愈純

香港醫療政策在中西醫結合中有了定向。行政會議中有高永文醫生，他是香港中西醫結合醫學會前會長；立法會有西醫林哲玄、中醫陳永光，他們對中西醫療互動互補十分支持；港區全國人大代表中亦有醫學界的中西醫藥界代表，人才完備。加上有醫管局轄下的西醫院，以及快將建成的中醫醫院；本來欠缺的中西醫基層配套，特首在去年12月《基層醫療健康藍圖》也提出了以預防為重、以社區為中心的體制，為更多中醫西醫建立在基層醫療服務的融合方法和機制。

昔日分兩陣 拖慢進步

我出道之初，是中西醫分陣不和之世，因此給予我使命感，為推動雙方合作出力，感謝各方好友給予面子，令中西醫結合不斷向前推進。

過去香港中醫、西醫分成兩陣，是法律所致，加上因循歷史靠邊鎖定位置，令學習醫學不全面而拖慢進步，未能進而通曉。現在希望德政能改善過去因中醫西醫落差所致的缺陷。

現在有各方支持推動中西醫結合，我已大可放心，專心眼前之事，包括撰寫理論如何鋪平中西醫之路，讓中醫理論得到更多西醫明白而取用。

中西醫結合賦予中醫新考驗

中醫學博大精深，過去每個世代都有新發揮，發現當中還未曉明的奧秘。就今世代而言，中西醫結合賦予中醫新考驗，讓中醫藥學的知識智慧得以更攀高峰，好比真金洪爐，只要把握事物真理，則愈煉愈純。但若只固守中醫祖宗基本，不禁錯失了顯露中醫之長。盡使醫理宏通，才能中西並融。

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文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）