知多啲：分清止咳藥 免愈食愈咳

喉嚨卡痰 服「馬尿」增咳排出

耳鼻喉科專科醫生顧德政稱，即使兩個病人同樣受病毒感染，咳的情况也可以不一樣，「一個可能乾咳，另一個痰咳，要視乎病情。假如氣管遭受的刺激較多，又或有發炎，黏液分泌便會增加，那咳之餘，還有痰」。

註冊藥劑師陳潁琳補充，痰咳還可細分為濃痰咳和深痰咳兩種，需要藥物亦不同，「明顯聽到有痰音、有『大大啖』痰吐出來的，屬於濃痰咳，會建議服用有化痰成分藥物如溴己新（bromhexine，詳見右表），目的是幫助病人『鬆』痰，更易於吐出；有些病人則總是覺得喉嚨有黏液卡着，卻咳不出來，這就是深痰，需要使用能幫助祛痰的藥物，如廣為人熟悉、俗稱『馬尿』的ammonia and ipecacuanha mixture，服後會增加咳嗽，有助排痰」。

乾咳易傷喉 需用鎮咳藥

至於乾咳，因無痰滋潤着喉嚨，容易咳傷。陳潁琳說，需要用上鎮咳藥幫助止咳，「例如含可待因（codeine）的咳藥，有助抑壓呼吸道，減低氣管反應，有很強的鎮咳作用；但有些病人，是因為喉嚨痕癢而咳不停，則屬於過敏反應，會建議服食抗組織胺藥物，也有助止乾咳」。

市面上咳嗽藥物五花八門，市民未必清楚了解自己所需，買錯吃錯會有反效果，「假如是乾咳，卻誤買了增加咳嗽的『馬尿』，喉嚨便更加難受；相反，假如是痰咳，又亂買了鎮咳藥，壓抑了咳嗽，痰便吐不出來」。陳潁琳建議，市民可到有註冊藥劑師駐場的藥房選購藥物，尋求專業意見。

6歲以下不宜服可待因

顧德政則表示，坊間雖然有很多針對乾咳或痰咳的成藥，但其實成分也不外乎那幾種，只是組合上有少許分別，有些成藥成分較少，藥力較溫和；有些則用重藥，藥力較強。但市民不應盲目追求「勁藥」，因為副作用也相對大，「例如含可待因成分的咳藥水，屬於藥性比較強的鎮咳藥，可更有效地抑制咳嗽。但部分病人服用後，會感到頭暈、疲倦，亦有人出現便秘，大量服用的話更可成癮。由於副作用較多，因此，不建議6歲以下兒童使用」。

他續謂，想紓緩咳嗽，除了靠藥物，也可配合天然療法，「首先，患者要多喝暖水；另外，蒸氣也有助放鬆氣管，對止咳有幫助。所以，咳嗽期間，不妨多泡熱水浴，或使用蒸氣機吸蒸氣，都會讓人舒服一點」。