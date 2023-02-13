感冒咳逾8周 小心哮喘發作

要止咳，首先要了解咳嗽是什麼一回事。耳鼻喉科專科醫生顧德政解釋，咳嗽是一種反射反應，當氣管受到外來物刺激，便會啟動自我保護機制，透過強力呼氣，試圖清除異物，以保持氣管暢通。「所以咳嗽本身並非壞事，不會咳，反而更大件事！」

咳走氣管垃圾 「不咳反大件事」

咳嗽不是病症，而是一個病徵。他續指，引起咳嗽的原因很多，所以必須找出病灶，才能止咳，「最常見是上呼吸道感染，當喉嚨、氣管受病毒攻擊，便會引起咳嗽」。

然而，相信很多人都經歷過，病了1星期，傷風、感冒引發的連串病徵已陸續消失，唯獨咳嗽像沒完沒了，十分惱人。顧德政說，那是因為身體仍在清理「戰場」，「有時傷風、感冒看似紓緩了，但其實免疫系統仍在發動攻勢，要通過咳嗽，把呼吸道的『垃圾』排出去」。

他進一步闡釋︰「一開始，病毒攻破呼吸道黏膜，造成大量組織細胞死亡。這時候，免疫細胞會聚集到呼吸道支援，殺死病毒。當免疫細胞完成任務後，會自然代謝死亡，伴隨原先被病毒破壞的組織細胞，變成呼吸道垃圾。我們需要把這些東西咳出來，來作自我修復」。

二次感染 接力咳嗽

明愛專上學院健康科學院高級講師、註冊藥劑師陳潁琳則表示，傷風、感冒的病徵，往往有次序地出現，所以消失亦有先後之分，「一般來說，如果是傷風，通常是先出現流鼻水，然後咳嗽（或伴隨喉嚨痕癢／痛）；假如是流感，就多數先有喉嚨痛、肌肉痠痛、發燒等徵狀，繼而才咳嗽。正因為咳嗽是在最尾階段出現，所以也是次一步才消失，便容易令人有錯覺，以為身體已經康復，唯獨咳嗽不癒」。

她又謂，連綿不斷的咳嗽，亦可能是二次感染造成，「因着病毒或細菌感染，我們患上傷風、感冒。這時身體的免疫力下降了，其他病毒或細菌亦可能伺機入侵，攻擊我們比較脆弱的地方，例如喉嚨及聲帶，於是又引起新一輪的咳嗽」。

喉嚨炎致咳 1、2周痊癒

然而說到「萬年咳」，兩人同時指出，有時根本不是由傷風、感冒引起！

顧德政稱，一般由喉嚨發炎引起的咳嗽，1、2星期便會慢慢痊癒，但臨牀上發現不少久咳的病人，咳嗽其實是由哮喘而來，傷風、感冒只不過是誘因。「哮喘是氣管過敏的疾病，好發年齡在3至6歲，部分病人踏進青春期後便『斷尾』，但亦有些會延續至成年。也有些是小時候試過哮喘發作，其後一直相安無事，直至成年又再間歇發生；更有病人是在成年後，哮喘才首次發作。」

他續指，誘發哮喘發作的原因很多，常見包括患上嚴重傷風、感冒、氣管炎、鼻竇炎等，或因為天氣變化導致。「所以若持續咳嗽，甚至超過8周，就代表需要修訂原先假設，咳嗽或並非由傷風、感冒而起，而是背後隱藏其他病因」。

胃酸倒流肺癆肺癌 可致久咳

陳潁琳也提醒，除了哮喘、氣管過敏、胃酸倒流、藥物副作用等原因有可能令人久咳，患上肺結核（俗稱肺癆）、慢性阻塞性肺病、肺癌等嚴重疾病，亦可能出現長期咳嗽的病徵，單靠服食止咳藥物是起不到作用，應盡快求醫。

文：沈雅詩

編輯：梁小玲

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