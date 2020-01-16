吾生有杏：院長醫生周記（222）：不一樣的鹹蛋蒸肉餅

可是工作往往不只是流水作業那麼簡單，要解決難題或追求理想，我們需要日夜苦心經營，甚至茶飯不思。大腦可以休息的空間愈來愈狹窄，要偷得浮生半日閒又談何容易？

執筆那個晚上，又經歷了另一個「碧血長天」。一大清早便不斷「搶灘」，完全沒有喘息的機會。下午跑回威爾斯醫院應診，這是我每星期最期待的時間，因為這是我由院長變回醫生、照顧病人的時間。

散發暖心人情味

大約下午4時，一個我照顧多年的病人回來覆診。她的情况穩定，我建議她幾個月後才回來。臨離開診症室時，她忽然對我說：「陳教授，見你面青口唇白，好像沒有吃飯。」我苦笑地回應：「今天很忙，還沒有機會醫肚。」她便從袋裏取出一盒東西放在我的桌上，笑笑說：「這個很好吃的，趕快吃完然後繼續努力吧！」細心一看，它叫什麼「火山鹹蛋蒸肉餅」（圖）。打開了盒子，雖然找不到火山，但卻散發着一份暖在心頭的人情味。

有時候，工作壓力的確令人心力交瘁，疲倦得連頭也抬不起。幸好生命中偶有這些小天使，飛來作我的心靈加油站，讓我可以爬起來再戰江湖！

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文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

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