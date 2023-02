【明報專訊】早前讀家明寫《伊尼舍林的女妖》(Banshees of Inisherin),說戲沒什麼不好,只嫌譯名拗口,太難記,最後索性叫做《乜乜乜的女妖》。碰巧香港朋友A看了戲問我意見,我說兩個月前看完,喜歡電影的個性,和戲內那些矮石牆與海岸,跟友人H乘興去了拍攝地之一Inishmore短住幾天,深為大西洋那些波瀾壯闊所迷。淡季極寧靜,沒遇驢,但見過的牛馬羊遠比人多。有天H邊行邊在電話看地圖,一個駕着車的村民經過停下,笑笑說:「The phone is useless, you will end up going to my front garden」。