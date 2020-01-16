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2023年2月12日星期日
星期日生活
{音樂教育達人}劉灝顯 另類合唱比賽 教學生不分勝負 做人唔使咁mean
取消（mean人）文化
告別取消文化與中孚卦——從紀錄片風波說起
周日話題：敢拍的《狂飊》與保護傘式生存現實
星期日現場：初選47人案：通宵排隊聽審手記
阿貓阿狗：#175 關心
無名周記：可持續發展的虛妄
誰人日記：瀨戶內海
立德立言：堅持，才會看見希望？
圖文城市：關於橫線
Long D：（二十）：乜乜乜的女妖
開門讀書：不該經歷的亂世
老少女之麻糬周記！
放心寫作：愛的語言
#26 讀者來信：心想事成
論語‧電影：我所認識的張婉婷 等了28年的《宋家皇朝》後記
movie chic, movie style：獎項觀察：而奧斯卡獎是屬於……
家明雜感：《巴比倫：星聲追夢荷里活》（下）：影像面前，人人平等
影片簡評
單元連載：香港書36
星期日文學‧回到香港：再談劉紹銘的文字世界
盤中食事：京都風狐狸烏冬 味覺體驗藝伎生活
搞邊科：蚯蚓切頭去尾唔死得 「返生」秘密在細胞分化
通識導賞：紀錄片有幾真？ 看中外作品 再思《給十九歲》風波
窗邊考現：白色咖啡店 坐看黃花風鈴木 靠於落地玻璃聽雨天
未來城市：了解青年流動只此一家 恆常就業調查之必要
阿貓阿狗：#175 關心
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【明報專訊】作者•李香蘭
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{音樂教育達人}劉灝顯 另類合唱比賽 教學生不分勝負 做人唔使咁mean
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#26 讀者來信：心想事成
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窗邊考現：白色咖啡店 坐看黃花風鈴木 靠於落地玻璃聽雨天
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