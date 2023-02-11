Samsung無背光源黑得更真 內置串流Apps

上雲端直接玩Xbox遊戲

另外，Odyssey OLED G9能支援0.1毫秒（GtG）反應時間、最高240Hz刷新率，打機畫面變得更順暢。為了更方便用家，Odyssey OLED G9內置Smart Hub智能系統，只需透過系統內的應用程式，便可直接觀看Prime Video、Netflix和YouTube等影片，不需要連接或使用電腦，在打機期間等待同伴上線，也能觀看影片攻略做好準備。除了Smart Hub，機體也支援遊戲串流平台Samsung Gaming Hub，用家可透過雲端直接玩到Xbox和NVIDIA GeForce NOW的遊戲。

■Samsung Odyssey OLED G9規格

屏幕尺寸：49吋

解像度：5120×1440像素

對比度：1,000,000：1

反應時間：0.1ms（GtG）

售價：待定

網址：samsung.com/hk