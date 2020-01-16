ROG特製散熱金屬降溫8% 延長壽命

【明報專訊】想要大屏幕的遊戲顯示屏，除了LG，早前ASUS旗下的ROG亦推出了Swift OLED系列的48吋屏幕（實為47.53吋）PG48UQ。雖然超頻刷新率最高只有138Hz，不過也支援98% DCI-P3色域、1,500,000：1對比度及0.1毫秒（GtG）反應時間，足以應付大部分遊戲所需。為了減低長時間使用時機體的溫度，機內運用了特別的散熱技術，將散熱金屬片的面積加大，廠方宣稱新技術令新機的運作溫度較之前產品降低8%，從以延長顯示屏的使用壽命。同時機內使用了無風扇系統的散熱設計，不怕打機時發出噪音。