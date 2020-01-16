240Hz刷新率 0.03毫秒反應 LG 45吋王牌曲芒 殺敵神器

800R曲率低藍光 畫面細緻

今次推出具240Hz超頻刷新率遊戲顯示屏，是來自韓國的LG，型號為45GR95QE，屬品牌旗下UltraGear系列的其中一員，宣稱是市場上首款支援240Hz刷新率的OLED顯示屏。這是廠方最高階的遊戲顯示屏，採用了弧形曲芒設計，具有800R曲率，玩家更容易看清屏幕兩側的畫面。作為新一代特大遊戲顯示屏，45GR95QE提供WQHD（3440×1440像素）的解像度，無論是連接電腦或是最新的家用遊戲機，都能提供極細緻的畫質。

此外，45GR95QE支援1,500,000:1的對比度、98.5%的DCI-P3色域，重現影像訊源的色彩。作為遊戲顯示屏，除了刷新率之外，反應時間亦很重要，讓玩家更快看到敵方位置而作出反應，而45GR95QE能提供0.03毫秒（GtG）反應時間，相比不少同尺寸的遊戲顯示屏都算快。為了讓玩家看得更舒適，機體採用了啞光防眩光和低反射OLED屏幕，減少因燈光於屏幕表面產生反射而增添雙眼疲勞，同時廠方宣稱這款屏幕經過TÜV Rheinland和UL Solutions測試，認證為低藍光產品。

27吋慳位芒 蝸居玩家之選

雖然45吋遊戲顯示屏可以一物兩用，但始終體積頗大，不是所有人的房間都放得下，所以廠方亦同時推出另一款27吋（實為26.5吋）OLED遊戲顯示屏27GR95QE，同樣支援 240Hz刷新率、0.03毫秒反應時間、1,500,000：1對比度、98.5%的DCI-P3色域，不過由於屏幕的尺寸縮細，所以解析度為QHD（2560×1440像素）。

支援主流技術 插槽齊全

45GR95QE及27GR95QE均支援HDR10，也支援可變刷新率（VRR）、NVIDIA G-SYNC Compatible、FreeSync Premium等用以消除畫面撕裂或殘影的主流技術。兩款屏幕均設有2組HDMI 2.1和DisplayPort 1.4連接，並設有4極耳機插孔，支援DTS Headphone:X音效，打機時怕聲浪太大影響家人，也可戴耳機繼續投入遊戲世界。

■LG 45GR95QE規格

屏幕尺寸：44.5吋曲芒

解像度：3440×1440像素

對比度：1,500,000：1

反應時間：0.03ms（GtG）

連接：HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB 3.0×3、光纖輸出、3.5mm插槽

體積（坐枱架升至最高時）：992.7×647.7×362.5mm

重量（連坐枱架）：10.9kg

售價：$15,980

■LG 27GR95QE規格

屏幕尺寸：26.5吋

解像度：2560×1440像素

對比度：1,500,000：1

反應時間：0.03ms（GtG）

連接：HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB 3.0×3、光纖輸出、3.5mm插槽

體積（坐枱架升至最高時）：604.4×574.4×258mm

重量（連坐枱架）：7.35kg

售價：$8490

查詢：3543 7777

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

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