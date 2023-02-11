荃灣新派功夫菜 雞翼藏冰糖燕窩

曾在和昌飯店擔任總廚的葉振文剛到任為行政總廚，重新設計菜式，改走精品路線，以功夫粵菜為基礎。翻開餐牌，果然看見不少古法菜式：金錢雞、蝦多士、富貴雞、蟹盒等，不過細心望真，這些手工菜中又加入了新派元素。比如金錢雞就用鵝肝取代傳統雞肝，矜貴之餘，入口更絲滑，別有一番滋味。又如糖醋骨，將鎮江醋與白砂糖換成味道柔和的意大利黑醋和沖繩黑糖，吃起來，糖醋開胃的味道不改，但就少了大酸大甜的霸道，更迎合年輕人口味。

薑葱花膠煲 足有6件花膠筒

新春宴客的話，想挑幾個體面又好味的菜式，最好是老少咸宜的合家歡菜。當中首推椰王錦繡球，原個椰王上枱，每人一份，一打開就見到用豆腐切成的白色小花球，在湯水中載浮載沉，豆腐細滑，湯頭清澈鮮甜帶幽幽松茸香氣。再來每位一隻燕窩釀雞翼，有別於傳統吃慣的上湯燕窩，葉師傅今次以冰糖作為燕窩的底味，釀入雞翼中，然後炸香，再掃上松露蜜糖醬汁，吃起來味道帶甜，燕窩一咬漏出，每隻足足有近1両半的燕條，矜貴養顏。

近年花膠菜式大熱，港式薑葱花膠煲也是好選擇。靈感來自啫啫魚卜煲，但就將魚卜換成骨膠原滿滿的花膠筒，一煲足足有6件，原隻花膠筒上枱，非常吸引。65頭花膠筒，以麵豉醬、柱侯醬爆香，放入砂鍋內，配上炸香的乾葱、蒜子、葱段等，上枱時吱吱作響，一打開，香氣撲鼻而來，花膠乾爽彈牙，冶味得很。

■如

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