星廚聯手打造拉丁美洲菜 香草夾心烤雞震撼味蕾

突然去吃南美料理，口味會很不習慣嗎？放心，Rosita由兩名米芝蓮1星大廚Agustin Ferrando Balbi及Ricardo Chaneton主理；Agustin祖籍阿根廷，Ricardo則出生於委內瑞拉，兩人對南美多個國家的菜式都有研究，又曾分別在西班牙和日本受訓工作。兩人在香港認識，惺惺相惜，想合力將遙遠的南美味道帶給香港人，於是找來曾在倫敦米芝蓮3星餐廳Sketch by Pierre Gagnaire當副主廚的意廚Marco A. Livoti合作，將意大利、法國的烹飪技巧，融入南美家常菜式中，烹調出更易為香港人接受的口味。

南美家常菜 融入意、法烹飪技巧

拉丁美洲是文化多元的地區，涵蓋多個南美國家，擅長用香料，食物口味辛香濃郁。為了保持風味，店中所用的香草、香料皆由南美進口，單是辣椒乾已有6、7種。「Chipotle辣椒細細隻，但就有很濃的煙熏香，令菜式增添特別風味；來自智利的Ancho辣椒比手指還要粗，但就一點不辣，反而有種朱古力香味，非常有趣。」主廚Marco一邊喜孜孜地解說各種辣椒的味道和用法，另一邊又從廚房拿出一堆在香港從未見過、外形有點似生薑的根莖類植物繼續介紹：「Oca是南美常見食材，可以當水果食，口感爽脆如蘿蔔，如果用來烤的話，質感又有點似薯仔，我將之和雞肉一起煮，味道最夾。」Marco有如味覺的嚮導，引領大家走進陌生的美食國度。

餐廳才剛開業個多月，暫時只提供午、晚市各兩款嘗味餐單（午市只於周末及周日供應），也省卻大家不會點菜的煩惱。當中，印象最深的是焗雞飯（Arroz Con Pollo），用上本地平原雞，先以南美香草將雞裏裏外外醃勻，然後將酸豆、橄欖、紅燈籠椒、洋葱及多款南美香草打碎，以法菜技巧，將之釀入雞皮與雞肉之間，最後用備長炭將雞烤熟。前前後後，耗上3日工夫；還要用日本山形「夢心地」米，加上雞湯、白蘆筍、青豆、番茄等煮成米飯，一同上枱。打開鍋蓋，肉香撲鼻，米飯伴以繽紛的蔬菜粒，煞是好看。雞肉嫩滑有汁，皮肉間有香草的清芳，米飯質感有點似意大利飯，有熱帶香料氣息，味道很有層次，吃起來很暖心。Marco說雞的味道是南美的家常口味，但就加入法國菜技巧，吃起來更精緻，既不失原味，又滿足到嘴刁的香港人。菜式構思、配搭，果然落足心機。雖然要額外加錢才可品嘗，但都強烈建議大家不要錯過。

海鹽爆谷雪糕 鹹甜交纏

其餘菜式也有板有眼：餐前麵包是以粟米粉製成的傳統委內瑞拉包點Arepa，搭配定期轉換口味的蘸醬；頭盤有墨西哥醃海鮮Aguachile，用上日本鰹魚，輔以香港人熟悉的柚子汁，味道親切又開胃。主菜有日本和牛，最特別是伴碟的椰菜葉，內裏夾住提子乾、洋葱和南美chipotle辣椒碎等，食起來爽爽甜甜又有濃重的煙熏氣息。還有甜品，以南美洲人最愛的粟米，做成海鹽爆谷味的意式雪糕，略帶少鹹，與上面的粟米甜脆片相互輝映，果然是由頭到尾，都吃得驚喜。

■Rosita

地址：灣仔船街1至7號

查詢：9726 4188（WhatsApp）

註：現時只設嘗味餐單，午市5道菜$488/位，6道菜$788/位（午市暫只於周六、日供應）；晚市6道菜$988/位，7道菜$1288/位。必須訂座；部分菜式2月14日起供應

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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