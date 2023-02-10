新鮮河粉風乾 拌老抽上色 簡易乾炒牛河條條分明

【港式炒粉麵系列】

今次示範的主要材料有牛肉、河粉、韭黃和銀芽。我最常用美國頂級（Prime grade）安格斯牛（Angus beef）的急凍牛頸脊，肉味濃，有油花，炒後帶甘香。我通常到凍肉店購買，因為可請店員將凍肉直接刨片，牛肉片要比火鍋用的刨得更厚一些，厚度要介乎火鍋和燒肉之間，牛肉不會過分單薄以致失去咬口，也不會太厚，讓人難以咀嚼。

醃牛肉勿加鹽免「卸水」

將急凍牛肉片放進0℃至4℃雪櫃解凍後，用鏡布或廚房紙抹乾水分，接着再切片，每片長約8至10厘米。將牛肉片拌勻胡椒粉、蠔油、生抽和黃糖；之後拌勻生粉，有助鎖緊牛肉的水分，醃5至10分鐘。切記勿加鹽，否則牛肉會「卸水」。當然，如果沒時間到凍肉店，買超市已預先包裝好的火鍋用牛肉薄片，一樣可以，不過由於牛肉薄易入味，醃料需減半。

銀芽太多 「出水」變濕炒

銀芽是指已去頭尾的芽菜，在街市豆腐檔有售，價錢比芽菜貴少許，清洗後瀝水備用。今次的炒牛河只需小量銀芽，1斤河粉約需1両銀芽，由於銀芽水分多，用量太多會「出水」，令牛河變得濕潤，那不是乾炒牛河了。韭黃則清洗後瀝水，切段，備用。

河粉別放雪櫃 免抽乾水分易斷

河粉，首選新鮮貨，在一般粉麵店有售，購買時要講明「炒河」用的河粉，質地較厚。新鮮貨有時候會太濕、太軟，這狀態很難炒至條條分明，容易黏成一團。我會先將河粉放置室溫10分鐘，讓其質感變得略為乾爽，再用手將河粉逐條分開，這樣比較容易炒至條條分明。不過，提醒大家買回來的河粉千萬別放進雪櫃，因為雪櫃會快速抽乾河粉的水分，令其變得乾硬，一炒便斷開，變成「碎濕濕」。

新手炒牛河時，其中一個難題是澆老抽時，無法令每條河粉色澤均勻，甚至有些上不到色，我的方法是在炒前，將河粉和小量老抽拌勻，使每條河粉完全上色。這起碼讓河粉有個底色，不用擔心澆老抽時上不到色。

大易潔鑊 易炒不黏底

到餐廳吃的炒粉麵，講求明火鑊氣，但今日許多家庭已轉用電磁爐，客觀上不能強求做到完全有餐廳以明火炒出來的效果，但憑我多年在家用電磁爐煮飯的經驗，也有少許技巧可以做到貼近有鑊氣的效果。還有，烹調新手宜用大的易潔塗層平底鑊，容易炒，亦不易黏底。

先燒熱易潔鑊，用中大火炒牛肉片，牛肉表面經高溫煎封，帶微焦，味甘香，帶來貼近有鑊氣的效果。牛肉炒至六成熟，盛起，備用。如用較瘦的牛肉，則要加油炒。原鑊不用洗，直接下油和河粉，中火炒熱河粉，澆老抽和生抽，拌勻。中途如覺得油不夠，可以再添。牛肉回鑊，炒勻，加銀芽炒至軟身，再加韭黃，即關火，利用鑊內餘溫繼續炒，直至韭黃轉軟即可。吃時可加點芝麻裝飾，嗜辣者也可蘸辣醬或辣椒油吃，別有一番風味！乾炒牛河，一定是趁熱吃最美味，別只顧讓手機先食吖！●

食譜：乾炒牛河

工具：易潔塗層平底鑊（直徑28厘米以上）、易潔塗層鑊鏟、筷子、廚房紙

材料（2至4人分量）：

急凍牛肉片……半磅

新鮮河粉……1斤

老抽……3湯匙

生抽……1湯匙

銀芽……1両

韭黃……2両

油……1至2湯匙

牛肉醃料：

蠔油……2湯匙

生抽……1湯匙

胡椒粉……1茶匙

黃糖……1茶匙

生粉……1湯匙

做法：

1.將新鮮河粉用碟盛起，室溫風乾約10分鐘，令濕潤柔軟的河粉變得乾爽和挺身

2.原包急凍牛肉放置0℃至4℃雪櫃解凍，抹乾，切片，每片長8至10厘米

3.牛肉片拌勻胡椒粉、蠔油、生抽和黃糖，之後拌勻生粉，醃5至10分鐘

4.銀芽和韭黃洗淨，瀝水，韭黃切段

5.用手把河粉逐條分開

6.河粉拌勻1湯匙老抽，每條均勻上色

7.中大火燒熱鑊，炒牛肉。炒至六成熟、乾身，關火，盛起備用

8.炒牛肉的鑊不用洗，中火燒熱鑊，加2湯匙油和河粉，兜炒

9.河粉炒熱後，澆2湯匙老抽、1湯匙生抽，兜勻

10.牛肉回鑊，兜勻

11.加銀芽，炒至半熟

12.加韭黃，關火，以鑊內餘溫繼續兜炒，炒至韭黃變軟即可

● 烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家，在明報《Happy PaMa教得樂》撰寫「辣媽CEO」專欄，以辣筆分享親子教養心得，深受家長歡迎。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜，擅於簡化複雜食譜，讓新手享受入廚的樂趣。●

● 有片睇

想跟Son姐學做乾炒牛河？

立即去片：bit.ly/3X8p08U

文：張慧敏

場地提供：Gaggenau Culinary Studio @ KI Island South Galleria

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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